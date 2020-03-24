Как парализованный человек проехал 300 км на велосипеде и собрал $130 000 на благотворительность

Чарльз Брайс был парализован после аварии на мотоцикле. Почти 10 лет спустя 29-летний Чарльз проехал 300 км «на руках» и собрал $130 000 для Wings for Life. Вот его история.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

В обычный субботний день в июне 2010 жизнь Чарльза Брайса изменилась навсегда. 19-летний парень работал на ферме своего друга в Риверленде (Южная Австралия). Он пробыл там всего 6 недель и, чтобы развеяться, отправился покататься на мотоцикле с парой друзей и их знакомыми.

Все было хорошо, пока недалеко от Паруна байк мальчишки начало трясти. Удары становились все сильнее, вдруг колесо врезалось в выбоину, и Чарльз слетел с мотоцикла. В итоге — сильный удар о землю шеей и головой.

Чарльз ненадолго потерял сознание, но быстро пришел в себя. Он ехал одним из последних, и его компаньоны были далеко впереди. Компания перегруппировывалась каждые 15-20 минут, поэтому Чарльз знал, что пройдет немного времени, и ребята заметят его отсутствие. «Мне казалось, что я лежал там всю жизнь, — вспоминает он. — Хотя вероятно, это было всего 20 или 30 минут».

Читай также: Если не хватает мотивации: 7 героических историй олимпийцев

Чарльз понимал, что ему нужна помощь. Но когда попытался достать телефон, понял, что произошло что-то серьезное: он не мог пошевелиться. Совсем. «Это был момент, когда я подумал: черт, похоже, у меня большие проблемы», — вспоминает он.

Чарльз сломал 5 и 6 шейные позвонки. Это означало, что все его конечности парализованы. Он провел 51 день в отделении интенсивной терапии, затем 21 день в неврологическом отделении Королевской больницы Аделаиды и еще 14 месяцев в реабилитационном центре.

Упав с мотоцикла, Чарльз Брайс сломал Чарльз сломал 5 и 6 шейные позвонки Источник: Red Bull

Чарльза прооперировали, его позвонки срослись, и после долгого лечения мальчика выписали. После этого процесса он имел время сосредоточиться на восстановлении организма, собрать как можно больше сил и приспособиться к новой жизни.

Несмотря на все трудности, его постоянно поддерживали близкие, и Чарльз делал все возможное, чтобы не впадать в отчаяние. «Я бы не сказал, что у меня были плохие дни, — говорит он. — Были скорее плохие моменты, когда казалось, что с этим очень сложно справиться. Но я просто напоминал себе, как мне повезло — остаться живым, быть в том положении, в котором я есть. Мне очень повезло».

Во время длительного пребывания Чарльза в больнице и процесса реабилитации врачи давали в целом положительные прогнозы. Основываясь на опыте других пациентов, они говорили, что пострадавший потребует большой заботы и что будет много вещей, которые он никогда не сможет сделать, по крайней мере без чьей-либо помощи. Вместо того, чтобы опускать руки, Чарльз рассматривал свою новую жизнь как вызов, который ему нужно было принять.

***

Прошло 10 лет. Чарльз закончил университет и работает digital-журналистом в ABC. Он живет один и недавно восстановил водительское удостоверение. Но больше всего поражает то, что в конце октября он проехал 300 километров на «ручном» велосипеде (приводится в движение частично руками и кистями) и собрал более $130 000 для исследований травм спинного мозга.

Читай также: «Я был озлобленным толстым пацаном-астматиком. Но потом у меня появился Cannondale»: история о том, как велосипед спасает жизнь

Огромная сумма в размере $100 000 из этих денег будет передана в фонд Wings for Life для поддержки поиска лекарств для людей с травмами спинного мозга, а остальные $30 000 — на организацию следующих акций по сбору средств.

«Чувствовать всю эту поддержку вокруг себя было просто нереально. Эмоции всей этой группы были для меня незабываемыми», — Чарльз Брайс.

«Чувствовать всю эту поддержку вокруг себя было просто нереально», — Чарльз Брайс Источник: Red Bull

Стартом путешествия Чарльз выбрал место своей аварии. К нему присоединились более 20 человек: в основном друзья и родственники, — чтобы проехать через Локстон, Свен-Рич и Танунду. Цель — добраться до Аделаиды, куда его привезли в больницу 10 лет назад. Чарльз увлекся исследованиями травм спинного мозга, так как, по его словам, «они не делают тебя неполноценным».

Wheel to Walk, как назвали это путешествие, заняло почти неделю и, по словам Чарльза, стало одной из самых сложных вещей, которые он когда-либо делал. «У меня ограниченная подвижность конечностей, но ее достаточно, чтобы сдвинуть с места ручной велосипед», — говорит герой.

«Я знал, что это будет трудно, и было много моментов, когда просто не хотел продолжать, но чувствовать всю эту поддержку вокруг себя было просто нереально. Эмоции всей этой группы были для меня незабываемыми», — Чарльз Брайс.

Читай также: Рак яичек и свиной грипп: 5 болезней, павших перед звездами спорта

Одной из важнейших задач для Чарльза после травмы, изменившей его жизнь, было сохранение настойчивости и позитивного мышления. «Еще до аварии кто-то сказал мне: «Зачем беспокоиться о вещах, которые не можешь изменить?», — вспоминает он. — С тех пор, как я это услышал, пытался жить именно так. Конечно, меня огорчает, когда не могу сделать определенные вещи, но не злюсь на это. Я не сижу там и не спрашиваю, почему я? Для меня это просто пустая трата сил, которые можно направить на что-то лучшее».

«Зачем беспокоиться о вещах, которые не можешь изменить», — Чарльз Брайс Источник: Red Bull