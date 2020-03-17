Штраф — €3000: в Италии и Испании полностью запретили кататься на велосипеде

После того, как итальянское правительство запретило ездить на велосипеде на свежем воздухе на прошлой неделе (даже в развлекательных целях), те же меры были предприняты и в Испании.

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Недавно произошедший случай: группу велосипедистов, живущих в Героне (город в автономном сообществе Каталония на северо-востоке Испании) развернули домой и чуть не оштрафовали. Велосипедисты в других регионах страны были предупреждены о запрете выезжать во время карантина. В случае нарушения (езда не за едой / медикаментами) — штраф в размере €3000.

Штрафы начинаются со €100, в случае злостного неповиновения приказам полицейских и авторитетных лиц — тюремное заключение сроком до одного года. А ведь в каталонской Героне живет очень много международных профиков…

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Нынешний карантин в Испании должен был продлиться 15 дней, начиная с 14 марта 2020. Однако, в зависимости от серьезности ситуации и вспышки вируса по всей стране, ограничения могут распространиться на более длительный срок.

Выехали на велосипеде не за ездой / медикаментами — штраф: €3000 Источник: cyclingweekly.com

Органы здравоохранения Испании призывают велосипедистов оставаться дома — не только из-за угрозы заражения, но и из-за риска создания дополнительных трудностей в случае аварии для уже перегруженной системы здравоохранения государства.

«Оставайтесь дома и пока потерпите, — обращается Карлос Маскиас, медицинский директор частной больницы в Мадриде. — Любая возможность минимизировать воздействие на ресурсы медицинских служб, которая не направлена ​​на коронавирус, является правильной.

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Если какой-либо велосипедист переживает инцидент и ему нужна скорая помощь или кровать в реанимации, мы ему предоставляем ее, отнимая койку у людей, которые тоже в этом нуждаются и в данный момент массово прибывают в больницы, — продолжает Максиас. — Если с вами сейчас что-то случится, возможно, у вас есть шанс вылечиться, но вы заберете его у кого-то другого…».

Выезжайте из дома только в случае крайней необходимости Источник: pinterest.com