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К Международному женскому дню: фильм «Киевские истории велосипедисток»

U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева») к Международному женскому дню представила документальный фильм с историями женщин, которые ездят по городу на велосипеде + организовывают велозаезд.

Как ездить по городу, где права велосипедистов и пешеходов дискриминированы? Что дает велосипед женщинам в городе? Что можно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему? На эти вопросы отвечают героини документального фильма.

  1. Анастасия Балабанова перевезла свой велосипед из Донецка в Киев и ездит на нем в собственную кофейню, которую вместе с мужем сделала вело-дружественной.
  2. Анна Манто с помощью велосипеда возит внука на прогулки и ищет секретные места, чтобы приводить туда друзей.
  3. Иллюстратор Романа Рубан ездит на велосипеде по делам и играет в байк-поло.

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«Женщины в Киеве живут в условиях инфраструктурной дискриминации. Наши ежегодные подсчеты показывают, что среди всех, кто пользуется велосипедом, от 11% до 20% женщины. Это свидетельствует, что потребности прекрасного пола не принимаются во внимание и городская администрация делает недостаточно, чтобы улучшить их положение», — объясняют в U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева»).

А еще девушки из U-Cycle приглашают присоединиться к велоколонне на Марше женщин — 8 марта 2020 в 12:00 на Михайловской площади.

Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/190889868853782/

Фильм «Киевские истории велосипедисток» — смотрите:

Справка

U-Cycle (ОО «Ассоциация велосипедистов Киева») — это экспертная общественная организация, продвигающая велосипед как безопасный удобный транспорт. Их миссия — улучшать жизнь и объединять людей в городах и общинах, продвигая велосипед как безопасный удобный транспорт.

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