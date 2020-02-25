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#trainsforcyclists: европейцы призывают сделать вело-дружественные поезда

Дабы сократить количество поездок на авто и самолетах, Европейская федерация велосипедистов (EFC) призывает сделать поезда дружественными для велосипедистов. Как?

Все просто: в социальных сетях запущена кампания #trainsforcyclists, в рамках которой EFC призывает массы бороться за закрепление права провозить велосипеды в поездах, включая скоростные, международные и т.д. Мало того, в планах Европейской федерации велосипедистов добиться того, чтобы в каждом вагоне новых и обновленных составов было минимум 8 мест для «наших».

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«Велосипед и поезд — самые энергоэффективные виды транспорта. Мы верим, что увеличение доли их использования будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу», — утверждают эксперты EFC, пытаясь «вытянуть» ситуацию до уровня Голландии. А что в Голландии?

В планах EFC — добиться, чтобы в каждом вагоне было минимум 8 вело-мест

В планах EFC — добиться, чтобы в каждом вагоне было минимум 8 вело-мест

Источник: pinterest.com

Голландия

Велосипед + поезд — такая комбинация в Европе не нова. Но самой популярной она стала в Голландии. Там 50% всех ж/д-поездок начинается с велосипеда. Также в стране каждый вокзал имеет велосипедные парковки, среди которых — самая большая велопарковка в мире, рассчитанная на 12 500 мест (локация — Утрехт).

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Но не Утрехтом единым. Так, в Копенгагене, например, разрешен бесплатный провоз байков в пригородных электричках, в результате чего количество пассажиров выросло на 20%, а вместе с тем и доход железной дороги. Отличный стимул пересаживать людей из машин на велосипеды, правда? Именно поэтому EFC и берут вектор с ориентиром на датчан.

Знакомьтесь: вагон пригородной электрички Копенгагена

Знакомьтесь: вагон пригородной электрички Копенгагена

Источник: pinterest.com

Делу — время, потехе — час

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Европейская федерация велосипедистов активизировалась именно сейчас не просто так. Дело в том, что в данный момент Еврокомиссия рассматривает внесение правок в Правила пассажирских перевозок. Именно поэтому ECF и запускает кампанию #trainsforcyclists, в случае успешного проведения которой рассчитывает решить вопрос с перевозкой велосипедов уже в первой половине 2020 года.

EFC сделать вело-дружественными поезда планируют уже в первой половине 2020

EFC сделать вело-дружественными поезда планируют уже в первой половине 2020

Источник: pinterest.com

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