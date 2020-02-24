Теперь без «слива»: 5 наибольших изменений в даунхилле за последние 10 лет

Крайнее десятилетие в даунхилле характеризуется возросшей конкуренцией, да и технологии на месте не стояли, за счет чего данный вид спорта существенно развился. Что же изменилось?

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Во-первых, благодаря увеличению количества трансляций и Кубку мира UCI MTB World Cup (который с недавних пор спонсирует Mercedes-Benz), даунхилл завоевал большую фан-базу. Во-вторых, соревнования стали быстрее, а гонщики — профессиональнее. Разумеется, все произошло не только благодаря опыту, но и стремительно развивающимся технологиям.

Вот наибольшие изменения, произошедшие в мире даунхилла за последние 10 лет.

1. Размер колес

Если бы в конце 2009 года вы сообщили кому-то, что спустя 10-11 лет 29-дюймовые колеса в даунхилле будут доминировать, в ответ вам посмеялись бы в лицо.

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Решающий момент для вилсета в размере 29" наступил в начале 2017 года, когда команда Santa Cruz Syndicate сделала на него ставку. На первом этапе в Лурде погода сломала планы спортсменов. Но затем был следующий этап, и уже там, в Форт-Уильяме, на таких колесах Грег Миннаар одержал победу.

Грег Миннаар — южноафриканский чемпион мира в жанре mtb, участвующий в соревнованиях по скоростному спуску (downhill). В настоящее время выступает в гонках серии очков Кубка мира по маунтинбайку, а также в соревнованиях Elite Downhill.

Смотрим, как Грег на 29-х колесах одержал победу:

После этого организаторы UCI пересмотрели одно из технических правил, в котором указывалось, что оба колеса должны быть одинаковых размеров. С тех пор можно ставить вилсет в любой комбинации. Лоик Бруни стал победителем Кубка мира 2019 с передним 29-дюймовым и 27,5-дюймовым задним колесами. И похоже, этот тренд будет развиваться и дальше.

Велосипед Лоика Бруни, на котором он выиграл Кубок мира 2019 Источник: Red Bull

2. Материалы

В 2009 году сплав был основным материалом в мире скоростного спуска. Его преимущества давно известны: отличное соотношение надежности и веса, хорошая адаптация к условиям езды. Именно поэтому сплав до сих пор популярен в MTB.

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Однако уже в конце 2010-х годов велосипедов с чистого сплава осталось не так много. Куда больше смешанных материалов (например, передние треугольники — из углеродного волокна, задние — из сплава). Многие производители обращают внимание на карбон как на основной материал. А почему?

Дело не только в прочности, но и в жесткости. Углеродное волокно, созданное для даунхилла, мало весит, но при этом позволяет корректировать уровень жесткости. Достаточно просто добавить или удалить слой материала.

Mondraker — один из первых брендов, начавших для downhill производить рамы full carbon Источник: Red Bull

3. Французская революция

Вернемся ненадолго в 2009 год: австралиец Сэм Хилл выиграл общий зачет среди мужчин, а британец Стив Пит стал чемпионом мира. Австралия и Великобритания были впереди всего мира в мужском даунхилле тогда, когда в женском за победу боролись Франция и Великобритания.

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Сегодня, 10 лет спустя, Франция доминирует в этом виде спорта. Несомненно, Кубок мира 2019 был самым интересным сезоном в истории, и таким его сделали французы. Вершину мира даунхилла заняли Лоик Бруни и Амери Пьерро (оба — французы). А в женском даунхилле молодая Марин Кабиру стала главным открытием сезона: 3 победы и борьба за первое место в общем зачете.

А что британцы? Лори Гринленд и Дэнни Харт — единственные не французы, выигрывавшие мужские гонки в 2019 году. Страна, гонщики которой стабильно составляли 50% топ-10 общего зачета, оказалась на вторых ролях. В женском даунхилле британки сильные, но в 2019 Тани Сигрейв и Рейчел Этертон получили серьезные травмы, поэтому не смогли показать результат.

Лори Гринленд на UCI DH World Cup в Валь-ди-Соле (7 июля 2018) Источник: Red Bull

4. Социальные сети

Конечно, социальные сети существовали в 2009 году, но никто не мог предсказать, какую роль они будут играть спустя 10 лет и как они повлияют на мир даунхилла.

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Лишь в 2010 году был создан Instagram, который всерьез изменил восприятие данного вида велоспорта. Многие команды Кубка мира используют социальные сети как площадку для продвижения своих атлетов и самих себя. А для болельщиков соцмедиа стали неотъемлемым атрибутом, позволяющим узнавать гораздо больше информации о любимых гонщиках.

Осталось крайне мало вещей, которые сегодня фанаты не знают о любимых райдерах, поэтому атлетам с контентом имеет смысл быть «аккуратными». Также соцмедиа — идеальная площадка для работы со спонсорами: там спортсмены могут продвигать продукт и коммуницировать с фанклубом.

Лоик Бруни на UCI MTB World Cup 2019. В «Инстике» сидит Источник: Red Bull

5. Квалификации

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Квалификация, как правило, ранее была очень простой: покажи самое быстрое время и взамен на следующем этапе стартуй последним (в голову пелотона — самые «слабенькие»). Понимая это, на одном из этапов в Лурде-2015 калифорнийский гонщик Аарон Гвин схитрил. Вот тогда-то организаторы и призадумались…

Поэтому сегодня в гонках очки начисляются и за финишное время, и в целом за квалификацию — чтобы стимулировать лидеров и не допускать сознательных «сливов» ради лучшего стартового номера.

Аарон Гвин. На одном из этапов в Лурде-2015 Источник: Red Bull