Самые популярные запросы OLX 2019: угадайте, что на втором месте

Недавно специалисты платформы онлайн-объявлений OLX опубликовали рейтинг самых популярных запросов Украины в 2019. Как думаете, какой товар вошел ТОП-5?
- А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?
Не будем томить, встречайте: самые популярные запросы украинцев 2019 на онлайн-платформе OLX.
- Квартира — более 8,1 млн запросов.
- Велосипед — 5,8 млн запросов.
- Диван — 4,88 млн запросов.
- Кроссовки — 4,84 млн запросов.
- Работа — 4,2 млн запросов.
К слову: среди кроссовок самые популярные — adidas и Nike с небольшим перевесом в сторону первого бренда. В целом же, выше описанный рейтинг — общие запросы. А есть еще рейтинг, составленный на основе запросов пользователей мобильных операционных систем — Android и iOS. И тут новости не менее приятные. А именно: поисковые запросы Android совпадают с общим рейтингом. То есть:
- квартира;
- велосипед;
- кроссовки…
Читай также: Велосипеды будущего: 10 уникальных концептов
В принципе, неудивительно, так как большинство юзеров приходили именно из этой «операционки». Примечательно: запрос «работа» у пользователей «андроида» оказался лишь на 6-м месте (2,5 млн), а среди «яблочников» этот ключ не вошел даже в ТОП-50 (
мажоры).
Велосипеды — второй самый популярный запрос среди украинцев на OLX в 2019 Источник: pinterest.com
Велосипеды — второй самый популярный запрос среди украинцев на OLX в 2019
Источник: pinterest.com
Категория «Хобби, отдых и спорт»
В данной категории (согласно статистике OLX) самым популярным оказался велосипед + комплектующие, затем экипировка. С одного только Android об этом «спрашивали» более 1 000 000 человек. Самые популярные запросы:
- BMX;
- Cube;
- вело-одежда.
Далее за «вело-снастями» в категории «хобби, отдых и спорт» следуют:
- палатка — почти 200 000 запросов на Android;
- гантели — 96 500 запросов (Android / а на iOS таких оказалось всего 25 600 человек);
- спиннинг — 66 300 запросов (Android);
- лодка — 53 000 (Android).
Читай также: Электровелосипед — это будущее: 3 причины
Главные цифры рейтинга эксперты OLX собрали в инфографику и любезно выложили ее на общее обозрение. Мы не могли не
стащить ее обратить на нее внимание. Смотрим и восхищаемся. Да здравствует велосипед, главное транспортное средство XXI века!
Самые популярные запросы OLX 2019
Самые популярные запросы OLX 2019
- А вы не забыли подписаться на YouTube-канал Bike&Me?
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!