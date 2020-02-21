Самые популярные запросы OLX 2019: угадайте, что на втором месте

Недавно специалисты платформы онлайн-объявлений OLX опубликовали рейтинг самых популярных запросов Украины в 2019. Как думаете, какой товар вошел ТОП-5?

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Не будем томить, встречайте: самые популярные запросы украинцев 2019 на онлайн-платформе OLX.

Квартира — более 8,1 млн запросов. Велосипед — 5,8 млн запросов. Диван — 4,88 млн запросов. Кроссовки — 4,84 млн запросов. Работа — 4,2 млн запросов.

К слову: среди кроссовок самые популярные — adidas и Nike с небольшим перевесом в сторону первого бренда. В целом же, выше описанный рейтинг — общие запросы. А есть еще рейтинг, составленный на основе запросов пользователей мобильных операционных систем — Android и iOS. И тут новости не менее приятные. А именно: поисковые запросы Android совпадают с общим рейтингом. То есть:

квартира; велосипед; кроссовки…

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В принципе, неудивительно, так как большинство юзеров приходили именно из этой «операционки». Примечательно: запрос «работа» у пользователей «андроида» оказался лишь на 6-м месте (2,5 млн), а среди «яблочников» этот ключ не вошел даже в ТОП-50 ( мажоры ).

Велосипеды — второй самый популярный запрос среди украинцев на OLX в 2019 Источник: pinterest.com

Категория «Хобби, отдых и спорт»

В данной категории (согласно статистике OLX) самым популярным оказался велосипед + комплектующие, затем экипировка. С одного только Android об этом «спрашивали» более 1 000 000 человек. Самые популярные запросы:

BMX; Cube; вело-одежда.

Далее за «вело-снастями» в категории «хобби, отдых и спорт» следуют:

палатка — почти 200 000 запросов на Android ;

; гантели — 96 500 запросов ( Android / а на iOS таких оказалось всего 25 600 человек);

/ а на таких оказалось всего 25 600 человек); спиннинг — 66 300 запросов ( Android );

); лодка — 53 000 (Android).

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Главные цифры рейтинга эксперты OLX собрали в инфографику и любезно выложили ее на общее обозрение. Мы не могли не стащить ее обратить на нее внимание. Смотрим и восхищаемся. Да здравствует велосипед, главное транспортное средство XXI века!

Самые популярные запросы OLX 2019