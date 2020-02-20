Разное

Печальное видео о том, как в Британии сбивают велосипедистов

Лондон. Водитель грузовика Tesco (британская транснациональная корпорация, крупнейшая розничная сеть в Великобритании) спустя 15 секунд езды рядом с велосипедистом внезапно поворачивает на велодорожку и…

… и перекрывает дорогу едущему на немалой скорости и почти обгоняющему его велосипедисту. У последнего вариантов было немного…

Водитель грузовика резко повернул налево. Времени отреагировать велосипедисту не оставил

Водитель грузовика резко повернул налево. Времени отреагировать велосипедисту не оставил

Источник: YouTube

Инцидент произошел в мае 2019, но видео в Сети появилось только в феврале 2020 — после того, как водитель появился в суде Lavender Hill Magistrates’.

За содеянное виновнику присудили:

  • 6 очков штрафа (еще 6 — и он «дисквалифицируется, то есть лишается прав управление транспортным средством);
  • материальный штраф в размере £300;
  • дополнительный материальный штраф в размере £332 — за отказ сообщать свои данные полиции.

А что бы вы сделали с водителем, окажись на месте сбитого велосипедиста?

Читатели Bike&Me, всегда будьте внимательны на дороге. И знайте: в Украине пострадавшим в вело-ДТП оказывают юридическую помощь. Берегите себя.

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Лучшие аэро-велосипеды 2020: 5 моделей по версии BikeRadar (ВИДЕО)
10 YouTube-каналов для эффективных домашних тренировок
Велосипедистка дня: трековая велогонщица с ником Cindy Fix
Поступок, за который пассажиров надо бить по лицу (ВИДЕО)
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Тренировки 5 февраля 2020

Сбил водитель авто: что делать пострадавшему велосипедисту
Досуг 4 февраля 2020

Авария дня: Эган Берналь жестко упал на National Championships Colombia 2020 (ВИДЕО)
Досуг 17 декабря 2019

Чуть не сбили насмерть: видео про чертовски везучего велосипедиста
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK