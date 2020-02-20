Печальное видео о том, как в Британии сбивают велосипедистов

Лондон. Водитель грузовика Tesco (британская транснациональная корпорация, крупнейшая розничная сеть в Великобритании) спустя 15 секунд езды рядом с велосипедистом внезапно поворачивает на велодорожку и…

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… и перекрывает дорогу едущему на немалой скорости и почти обгоняющему его велосипедисту. У последнего вариантов было немного…

Водитель грузовика резко повернул налево. Времени отреагировать велосипедисту не оставил Источник: YouTube

Инцидент произошел в мае 2019, но видео в Сети появилось только в феврале 2020 — после того, как водитель появился в суде Lavender Hill Magistrates’.

За содеянное виновнику присудили:

6 очков штрафа (еще 6 — и он «дисквалифицируется, то есть лишается прав управление транспортным средством);

(еще 6 — и он «дисквалифицируется, то есть лишается прав управление транспортным средством); материальный штраф в размере £300 ;

в размере ; дополнительный материальный штраф в размере £332 — за отказ сообщать свои данные полиции.

А что бы вы сделали с водителем, окажись на месте сбитого велосипедиста?

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