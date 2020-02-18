Поступок, за который пассажиров надо бить по лицу (ВИДЕО)

Ролик выложен в быстро набирающей популярность сети TikTok. Предупреждаем: просмотр вызовет шквал негатива.

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Предположительно, видео снято в Австралии, набрало свыше 1000 комментариев и вызвало негодование у мирового вело-сообщества. Пассажира называют самыми соответствующими словами и желают ему «долгой да счастливой жизни». А какие эмоции возникают у вас при просмотре данного ролика? А если бы на месте велосипедиста были вы?

«Дать по лицу» хочется не только когда обливают апельсиновым соком. Когда еще — ответ смотрите тут. И да: схожие эмоции возникают, когда видишь печальную вело-инфраструктуру. Эх, «проектировщики»...