Нарушил — получай: британские копы проводят велосипедную спецоперацию

Чтобы найти и наказать водителей, впритирку проезжающих мимо велосипедистов, британские полицейские провели секретную спецоперацию. Что за операция?

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Цель операции

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В конце января 2020 полиция Нориджа, главного города английского графства Норфолк, провела тайную операцию — Close Pass. В ее рамках офицеры переодевались в штатское и в таком виде катались на велосипедах по улицам города. Преследуемая цель — выявить, придерживались ли воители правила про «1,5 метра безопасности» (то есть достаточно ли оставляли места велосипедистам), не проезжали ли впритирку мимо них, не подрезали ли на поворотах и в целом не проявляли ли «злых» и неразумных намерений.

Цель операции — выявить нарушителей, не придерживающихся правила про «1,5 метра безопасности» Источник: pinterest.com

Нарушителя — наказать!

Когда переодетые копы выявляли нарушителя, за последним тут же выезжал другой полисмен на мотоцикле и предлагал на выбор:

понести соответствующее наказание (какое — не уточняется);

добровольно пройти обучение (платное) с доходчивым разъяснением о том, насколько опасно ехать слишком близко + напоминание о законе, согласно которому водители обязаны оставлять велосипедистам как минимум 1,5 метра свободного пространства при обгоне.

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«Главная цель операции — в полной мере определить степень опасности, которой подвергаются велосипедисты + информировать и обучить других участников дорожного движения о том, что их может поджидать в случае нарушений», — говорит Марк Барни, сержант из объединенной полицейской бригады Норфолка и Суффолка.

Самой большой неожиданностью для Марка стало то, что 4 из 19 зафиксированных его бригадой нарушений совершили профессиональные водители. «От людей, зарабатывающих на жизнь ездой за рулем, мы такого не ожидали», — удивляется Марк.

Британские полиция и власть надеются, пойманные и прошедшие обучение водители следующий раз будут задумываться прежде, чем снова нарушать свободное пространство велосипедиста + другим водителям урок.

«Наша операция — нарушителям и другим урок», — сержант Марк Барни Источник: pinterest.com