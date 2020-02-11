«Рокки», «Малышка на миллион» и Ко: 5 фильмов про спорт, получивших Оскар

На волне «Паразитов», получивших Оскар 2020, и в целом проведения одной из самых престижных киношных церемоний, вспоминаем «спортивные» фильмы, тоже удостоившиеся упомянутой награды.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Кино про спорт крайне редко попадает в список главных фаворитов на победу в премии Оскар. Но таки попадает, что не может не радовать.

Например, в номинацию «Лучший фильм» нынешнего Оскара 2020 попала кинолента «Ford против Ferrari» («Аутсайдеры»), и она смогла взять сразу две статуэтки— за «Лучший монтаж» и «Лучшее сведение звука». А ведь «Ford против Ferrari» стал лишь двадцать первым фильмом о спорте, который выиграл хотя бы одну статуэтку на Оскаре.

А какие же фильмы еще были удостоены одной из главных кинопремий мира? Вот вам целых пять лент. И знайте: они не только номинировались на главную награду, но и получали ее.

Rocky («Рокки»)

Год : 1976

: 1976 Победы: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж»

Первая часть (теперь уже) легендарного фильма о Рокки Бальбоа разорвала кинопрокат в США в 1976 году, а затем неожиданно получила главные награды на премии Оскар.

Читай также: Чтобы зима не казалась долгой: 9 крутых фильмов про MTB и BMX

Фильм Джона Эвилдсена рассказывает историю «средненького» боксера Рокки Бальбоа, который получил шанс всей жизни, выйдя на ринг с чемпионом Аполло Кридом. Все, что было дальше в этом фильме, — уже история. Рокки в 1976 году получил девять номинаций, выиграл в трех из них и стал первым фильмом о спорте, который победил в номинации «Лучший фильм».

Raging Bull («Бешеный бык»)

Год : 1980

: 1980 Победы: «Лучший актер», «Лучший монтаж»

Один из двух фильмов в этом списке, не становившийся «Лучшим фильмом», но все равно одержавший победу в одной из главных номинаций Оскара.

Читай также: 6 фильмов о мотивации и успехе в спорте, которые можно посмотреть сегодня вечером

«Бешеный бык» рассказывает подлинную историю известного американского боксера Джейка ЛаМотты, который в старости вспоминает о своих чемпионских годах и главные бои в карьере. Главная победа данной ленты на Оскаре — «Лучший актер», которая досталась Роберту де Ниро (сыграл главную роль). Также «Бешеный бык» победил в номинации «Лучший монтаж».

Chariots of Fire («Огненные колесницы»)

Год : 1981

: 1981 Победы: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшие костюмы» и «Лучший оригинальный саундтрек»

Хотите сказать, «Паразиты» — первая иностранная кинолента, взявшая Оскар за «Лучший фильм»? Это не совсем так. В 1981 году британская лента «Огненные колесницы» тоже получила статуэтку за «Лучший фильм», опередив три американских и одну канадско-французскую работу.

Читай также: Кокаин, допинг и скандалы: 8 суровых фильмов про велоспорт

В отличие от «Рокки» и «Бешеного быка», история фильма «Огненные колесницы» базируется не на боксе, а на легкой атлетике. События происходят на Олимпиаде-1924 в Париже, где Великобританию в беговых дисциплинах представляют шотландец и еврей с совершенно разным мировоззрением.

Фильм оставался настолько популярным в Королевстве, что фрагменты из него использовали даже во время промокампании к Олимпиаде-2012, проходившей в Лондоне.

Million Dollar Baby («Малышка на миллион»)

Год : 2004

: 2004 Победы: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана»

Читай также: North of Nightfall: фильм о путешествии по Заполярью на велосипедах

Последнее (пока) кино про спорт, победившее в номинации «Лучший фильм» на Оскаре. «Малышка на миллион» выиграла на премии спустя 33 года после успеха «Огненных колесниц». Эти два фильма до сих пор остаются самыми успешными лентами про спорт в истории Оскара: они взяли по четыре статуэтки.

В основе сюжета — боксерская история. Правда, на этот раз женская. Актриса Хилари Суэнк сыграла роль бойца Мэгги Фицджеральд и за эту работу получила Оскар — «Лучшая женская роль».

Dear Basketball («Дорогой баскетбол»)

Год : 2017

: 2017 Победы: «Лучший анимационный короткометражный фильм»

Читай также: Если нет планов на вечер: 4 фильма про байкеров на реальных событиях

Подобного раньше не встречалось. Бывший баскетболист, несколько лет назад закончивший карьеру, решил экранизировать свое прощальное письмо баскетболу, и сразу же получил Оскар за «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Эта работа так и остается единственной в карьере Коби Брайанта-режиссера. Он разбился в вертолетной аварии и успел войти в историю не только как баскетболист, но и как кинорежиссер.