Порвал всех: эпичные кадры победы Матье Ван дер Пула на Чемпионате мира по велокроссу UCI 2020

Чемпионат мира по велокроссу UCI 2020 проходил в Дюбендорфе, Швейцария. Победитель — голландский шоссейный и велокроссовый велогонщик Матье Ван дер Пул. Смотрим, как хладнокровно и уверенно он пришел к успеху.

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Спустя 30 футов (Google подсказывает — это 9,1 метра) Матье Ван дер Пул вырывается в лидеры, и следующие 68 минут едет в гордом одиночестве. Это «был тур силы» (так его назвали редакторы CX Magazine), и голландец подтвердил свой статус самого мощного гонщика по велокроссу 2020.

Коротко о том, на какой трассе Матье Ван дер Пулу пришлось добывать победу Источник: cxmagazine.com

Планы Матье Ван дер Пула

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В сезоне 2020 Ван дер Пул собирается уделять внимание весенним классикам, Олимпийским играм в Токио 2020 и, возможно, даже Вуэльте Испании. Каким бы ни был результат, для нас голландец навсегда останется звездой именно в жанре велокросса. В данном сезоне по состоянию на февраль 2020 Матье выиграл все гонки (кроме одной), та же история с сезоном 2019.

Матье Ван дер Пул и соперник. Борьба Источник: pinterest.com

Серебряная медаль — Том Пидкок

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Второе место досталось британцу Тому Пидкоку. Он пересек финишную черту почти на минуту позже Матье. О там, как это было и на каком велосипеде выступал Пидкок — смотрите-читайте тут. А сейчас предлагаем взглянуть на уверенность и хладнокровие, с которыми Матье Ван дер Пул одержал победу на Чемпионате мира по велокроссу UCI 2020.