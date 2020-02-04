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Авария дня: Эган Берналь жестко упал на National Championships Colombia 2020 (ВИДЕО)

Национальный чемпионат Колумбии по шоссейному велоспорту 2020 для Эгана Берналя, победителя Тур де Франс 2019, приготовил неприятный сюрприз. Но даже при этом колумбиец занял второе место.

Велогонщик команды Team Ineos «сидел» в голове второй группы расколовшегося пелотона. На скоростном спуске один из поворотов оказался слишком крутым, Эган Берналь, звезда Большой петли 2019 (подробности тут) не справился с управлением — и сорвался с велосипеда, пролетел по асфальту и ударился о бордюр. В следующем ролике видно все страшные детали инцидента:

  • Слухи: падение произошло на скорости 70 км/ч.

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Далее — видео с кадрами о том, как фанаты обдувают 23-летнюю звезду колумбийского шоссейного велоспорта и даже предлагают ему свой велосипед. Берналь приходит в чувства, дожидается техничку, берет Pinarello Dogma (вероятно, Dogma F12), и отправляется добирать пелотон.

Вскоре после инцидента в Twitter’е Team Ineos появилась информация о том, что Эган потерял часть кожи и получил численные порезы да ссадины. Больше не сказано, что некоторых экспертов наталкивает на размышления: гонщик «отделался испугом».

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Также в Twitter’е Team Ineos указано: «Благодаря партнерам по команде Берналь вернулся в пелотон и даже уверенно отвечал на атаки соперников». В итоге — серебро. Судя по результату, колумбиец пострадал «терпимо», что не может не радовать, ведь Эган заявлял: в 2020 намеревается выступать на Тур де Франс и Олимпийских играх в Токио (подробности тут). И не просто выступать, а снова выигрывать. А для такого ему травмы уж точно не нужны. Удачи, Берналь!

Эган Берналь. National Championships Colombia 2020. Второе место

Эган Берналь. National Championships Colombia 2020. Второе место

Источник: pinterest.com

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