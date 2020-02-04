Коронавирус добрался и до велоспорта: две китайские команды снимают с Тура де Лангкави

Тур де Лангкави — шоссейная многодневка, c 1996 года ежегодно проходящая на острове Лангкави в Малайзии. В 2020-м ее поджидало несчастье: коронавирус, из-за которого с гонки уже сняли 2 команды.
- А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?
Hengxiang и Giant Cycling, две команды из Китая вышли из предстоящего Тур де Лангкави, всем другим гонщикам и персоналу предстоит пройти проверку на наличие симптомов — в рамках мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом.
Организаторы гонки говорят, они «внимательно следят за ситуацией» и предпринимают меры с целью гарантировать, что их мероприятие не станет причиной распространения вируса (который унес жизни уже 361 человека из 17 000 подтвержденных случаев в Китае — СМИ).
Читай также: Внимание, тревога: у женщин болезни находят позже, чем у мужчин
В соответствии с руководящими принципами, установленными правительством Малайзии, все команды и гонщики (которые включены в состав участников Тур де Лангкави) будут проверены перед въездом в страну, в то время как все прибывающие из Китая дополнительно обязаны проходить медицинское обследование и получать свои медицинские документы через экспертизу.
Все команды и гонщики Тура де Лангкави будут проверены перед въездом в страну Источник: pinterest.com
Все команды и гонщики Тура де Лангкави будут проверены перед въездом в страну
Источник: pinterest.com
Команды, снятые с Тура де Лангкави
Две китайские команды, Hengxiang и Giant Cycling, вышли из гонки — из-за опасений по поводу коронавируса. В итоге в многодневке осталась только одна команда и КНР — SSIOS Miogee, которая выйдет на старт в пятницу, 7 февраля 2020. В качестве дополнительной меры предосторожности всему персоналу, работающему на гонке, будут также предоставлены маски и дезинфицирующее средство для рук.
Читай также: Когда утренние тренировки почти смертельно опасны для здоровья велосипедиста
После того, как «Tour of Hainan» был отложен из-за коронавируса, очевидно, ходили слухи, что Лангкави настигнет та же участь. Тем не менее, организаторы гонки уверены, что их событие не должно сильно пострадать от ситуации.
Hengxiang — команда, которую мы не увидим на Туре де Лангкави Источник: pinterest.com
Hengxiang — команда, которую мы не увидим на Туре де Лангкави
Источник: pinterest.com
Несладкая судьба команды SSIOS Miogee
SSIOS Miogee по-прежнему могут участвовать в многодневке, поскольку они прибудут в составе гонщиков и персонала, в ходе подготовки базировавшихся за пределами Китая. Поэтому их два голландских гонщика, а также грек, филиппинец, уругваец и испанец выйдут на стартовую линию в 25-й серии Тур де Лангкави.
Читай также: Рак яичек и свиной грипп: 5 болезней, павших перед звездами спорта
Но не без нюансов. Два голландских гонщика SSIOS Miogee — Андре Лой (André Looij) и Джерон Мейерс (Jeroen Meijers) — сообщили: на данный момент они ожидают нового оборудования от своей команды в Малайзии. Тем не менее, СМИ сообщают, из-за обстоятельств велогонщикам придется путешествовать и выступать с комплектом прошлого сезона + они лишены гелей да питания, все это придется им везти «из дому».
Команда наняла заменяющего механика и менеджера из Филиппин и Таиланда соответственно, и все гонщики в команде также привезут свой собственный комплект запасных колес.
На Туре де Лангкави будет представлена только одна команда из КНР — SSIOS Miogee Источник: pinterest.com
На Туре де Лангкави будет представлена только одна команда из КНР — SSIOS Miogee
Источник: pinterest.com
P.S.
Руководство Тура де Лангкави сообщает, что будет продолжать следить за ситуацией и принимать дополнительные меры в случае необходимости.
Менеджмент Тура де Лангкави надеется, гонку не настигнет та же участь, что и Tour of Hainan Источник: pinterest.com
Менеджмент Тура де Лангкави надеется, гонку не настигнет та же участь, что и Tour of Hainan
Источник: pinterest.com
- У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!