Коронавирус добрался и до велоспорта: две китайские команды снимают с Тура де Лангкави

Тур де Лангкави — шоссейная многодневка, c 1996 года ежегодно проходящая на острове Лангкави в Малайзии. В 2020-м ее поджидало несчастье: коронавирус, из-за которого с гонки уже сняли 2 команды.

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Hengxiang и Giant Cycling, две команды из Китая вышли из предстоящего Тур де Лангкави, всем другим гонщикам и персоналу предстоит пройти проверку на наличие симптомов — в рамках мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом.

Организаторы гонки говорят, они «внимательно следят за ситуацией» и предпринимают меры с целью гарантировать, что их мероприятие не станет причиной распространения вируса (который унес жизни уже 361 человека из 17 000 подтвержденных случаев в Китае — СМИ).

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В соответствии с руководящими принципами, установленными правительством Малайзии, все команды и гонщики (которые включены в состав участников Тур де Лангкави) будут проверены перед въездом в страну, в то время как все прибывающие из Китая дополнительно обязаны проходить медицинское обследование и получать свои медицинские документы через экспертизу.

Все команды и гонщики Тура де Лангкави будут проверены перед въездом в страну Источник: pinterest.com

Команды, снятые с Тура де Лангкави

Две китайские команды, Hengxiang и Giant Cycling, вышли из гонки — из-за опасений по поводу коронавируса. В итоге в многодневке осталась только одна команда и КНР — SSIOS Miogee, которая выйдет на старт в пятницу, 7 февраля 2020. В качестве дополнительной меры предосторожности всему персоналу, работающему на гонке, будут также предоставлены маски и дезинфицирующее средство для рук.

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После того, как «Tour of Hainan» был отложен из-за коронавируса, очевидно, ходили слухи, что Лангкави настигнет та же участь. Тем не менее, организаторы гонки уверены, что их событие не должно сильно пострадать от ситуации.

Hengxiang — команда, которую мы не увидим на Туре де Лангкави Источник: pinterest.com

Несладкая судьба команды SSIOS Miogee

SSIOS Miogee по-прежнему могут участвовать в многодневке, поскольку они прибудут в составе гонщиков и персонала, в ходе подготовки базировавшихся за пределами Китая. Поэтому их два голландских гонщика, а также грек, филиппинец, уругваец и испанец выйдут на стартовую линию в 25-й серии Тур де Лангкави.

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Но не без нюансов. Два голландских гонщика SSIOS Miogee — Андре Лой (André Looij) и Джерон Мейерс (Jeroen Meijers) — сообщили: на данный момент они ожидают нового оборудования от своей команды в Малайзии. Тем не менее, СМИ сообщают, из-за обстоятельств велогонщикам придется путешествовать и выступать с комплектом прошлого сезона + они лишены гелей да питания, все это придется им везти «из дому».

Команда наняла заменяющего механика и менеджера из Филиппин и Таиланда соответственно, и все гонщики в команде также привезут свой собственный комплект запасных колес.

На Туре де Лангкави будет представлена только одна команда из КНР — SSIOS Miogee Источник: pinterest.com

P.S.

Руководство Тура де Лангкави сообщает, что будет продолжать следить за ситуацией и принимать дополнительные меры в случае необходимости.

Менеджмент Тура де Лангкави надеется, гонку не настигнет та же участь, что и Tour of Hainan Источник: pinterest.com