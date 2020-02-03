Для толстых: 5 олимпийских видов спорта, в которых избыточный вес — норма

Не обязательно сидеть на здоровом питании и крутить на велосипеде сотни км, чтобы завоевывать золотые медали. Это нам доказали следующие виды спорта «для толстяков».

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1. Толкание ядра

Для данного вида спорта нужна невероятная взрывная сила, так как метать нужно снаряд весом:

7,2 кг — для мужчин;

4 кг — для женщин.

Среднестатистический вес представителей данного вида спорта:

сильный пол — 110-120 кг;

прекрасный пол — 90-100 кг.

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И да: значительная часть массы тела — тренированные мышцы, а не сальцо. Кстати, мировой рекорд в толкании ядра поставил американский легкоатлет Рэнди Барнс: 20 мая 1990 в Лос-Анджелесе он «метнул» снаряд на 23,12 метров (при росте 193 см и весе 137 кг). Смотрим, как это было:

2. Тяжелая атлетика

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В тяжелой атлетике есть две отдельные дисциплины — рывок и толчок. «Рвать» и толкать нужно штангу. И чем спортсмен увесистее-крупнее, тем тяжелее снаряд он будет в состоянии «преодолеть». Имейте это ввиду, если однажды решите заняться пауэрлифтингом.

Мировой рекорд среди мужчин сверхлегкой весовой категории (до 56 кг) в тяжелой атлетике (толкание штанги) — 170 кг, в то время как «супертяжи» (в весе от 105 кг) поднимают почти на 100 кило больше. Один из рекордов — 263,5 кг.

Смотрим все мировые рекорды, поставленные в данной дисциплине до 2017:

3. Метание молота

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Метание молота — «младший брат» толкания ядра. Снаряд тоже весит 7 кг, вот только метают его куда дальше. Обычно расстояние достигает отметки не менее 80 метров. Но есть советский легкоатлет, метнувший молот так далеко, что его рекорд не могут побить и по сей день (уже 30 с лишним лет).

Имя спортсмена — Юрий Седых. 30 августа 1986 года на чемпионате Европы в Штутгарте он зашвырнул снаряд на 86,74 метра (при росте 1,85 см и весе 110 кг). Смотрим, как это было:

4. Стрельба из лука

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Лук может весить 4+ кг (полностью укомплектованный), а сила натяжения — достигать 25 кг. И стрелкам нужно попадать в мишень, расположенную на расстоянии до 90 метров. Вероятно, именно поэтому олимпийский чемпион в стрельбе из лука 2012 года южнокорейский спортсмен О Джин Хек весил центнер.

О Джин Хек — олимпийский чемпион в стрельбе из лука 2012 года. Весил 100 кг Источник: gettyimages.com

5. Спортивная борьба

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То есть вольная и греко-римская борьба. В данных дисциплинах спортсмен, обладающий большей мышечной массой, физически сильнее и за счет этого может одержать победу, даже не обладая специальными навыками. Это и есть главной причиной того, почему в спортивной борьбе атлетов строго делят по весовым категориям. Кстати, категории. Самая легкая — до 57 кг, самая тяжелая — 97-125 кило.

Смотрим рекорды в данной дисциплине: