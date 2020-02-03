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Для толстых: 5 олимпийских видов спорта, в которых избыточный вес — норма

Не обязательно сидеть на здоровом питании и крутить на велосипеде сотни км, чтобы завоевывать золотые медали. Это нам доказали следующие виды спорта «для толстяков».

1. Толкание ядра

Для данного вида спорта нужна невероятная взрывная сила, так как метать нужно снаряд весом:

  • 7,2 кг — для мужчин;
  • 4 кг — для женщин.

Среднестатистический вес представителей данного вида спорта:

  • сильный пол — 110-120 кг;
  • прекрасный пол — 90-100 кг.

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И да: значительная часть массы тела — тренированные мышцы, а не сальцо. Кстати, мировой рекорд в толкании ядра поставил американский легкоатлет Рэнди Барнс: 20 мая 1990 в Лос-Анджелесе он «метнул» снаряд на 23,12 метров (при росте 193 см и весе 137 кг). Смотрим, как это было:

2. Тяжелая атлетика

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В тяжелой атлетике есть две отдельные дисциплины — рывок и толчок. «Рвать» и толкать нужно штангу. И чем спортсмен увесистее-крупнее, тем тяжелее снаряд он будет в состоянии «преодолеть». Имейте это ввиду, если однажды решите заняться пауэрлифтингом.

Мировой рекорд среди мужчин сверхлегкой весовой категории (до 56 кг) в тяжелой атлетике (толкание штанги) — 170 кг, в то время как «супертяжи» (в весе от 105 кг) поднимают почти на 100 кило больше. Один из рекордов — 263,5 кг.

Смотрим все мировые рекорды, поставленные в данной дисциплине до 2017:

3. Метание молота

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Метание молота — «младший брат» толкания ядра. Снаряд тоже весит 7 кг, вот только метают его куда дальше. Обычно расстояние достигает отметки не менее 80 метров. Но есть советский легкоатлет, метнувший молот так далеко, что его рекорд не могут побить и по сей день (уже 30 с лишним лет).

Имя спортсмена — Юрий Седых. 30 августа 1986 года на чемпионате Европы в Штутгарте он зашвырнул снаряд на 86,74 метра (при росте 1,85 см и весе 110 кг). Смотрим, как это было:

4. Стрельба из лука

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Лук может весить 4+ кг (полностью укомплектованный), а сила натяжения — достигать 25 кг. И стрелкам нужно попадать в мишень, расположенную на расстоянии до 90 метров. Вероятно, именно поэтому олимпийский чемпион в стрельбе из лука 2012 года южнокорейский спортсмен О Джин Хек весил центнер.

О Джин Хек — олимпийский чемпион в стрельбе из лука 2012 года. Весил 100 кг

О Джин Хек — олимпийский чемпион в стрельбе из лука 2012 года. Весил 100 кг

Источник: gettyimages.com

5. Спортивная борьба

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То есть вольная и греко-римская борьба. В данных дисциплинах спортсмен, обладающий большей мышечной массой, физически сильнее и за счет этого может одержать победу, даже не обладая специальными навыками. Это и есть главной причиной того, почему в спортивной борьбе атлетов строго делят по весовым категориям. Кстати, категории. Самая легкая — до 57 кг, самая тяжелая — 97-125 кило.

Смотрим рекорды в данной дисциплине:

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