Ад был, ад и остался: с чего начиналась легендарная гонка Париж — Рубе

Недавно на YouTube-канале inCycle появился ролик о том, какими были первые серии легендарной шоссейной однодневки Париж — Рубе. С тех пор много чего изменилось. Но, судя по ролику, страдания остались те же.

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В 2020 году Париж — Рубе пройдет 11 апреля. Это одна из старейших шоссейных классик планеты (третья старейшая — после бельгийской Льеж — Бастонь — Льеж и интернациональной Париж — Брюссель, подробности тут).

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Париж — Рубе — это 257 км «Северного ада». А все благодаря трассе, на которой имеется 27 брусчатых участков протяженностью от 100 до 3700 метров, что в сумме дает около 50 км. Представьте, что за удовольствие: будучи вымотанным, в толпе соперников ехать на скорости 30+ км/ч по брусчатке… Кстати, о брусчатке. С 1977 года кроме денежного приза и очков в рейтинг, победителю Париж — Рубе в качестве трофея вручается булыжник с той самой трассы, на которой бедолагу трясло.

Наглядный пример того, что регулярно случается на Париж — Рубе Источник: pinterest.com

Интересный факт

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Символ гонки —19-й отрезок под названием Аренберг, проходящий через лес Рем-Сен-Аманд-Валлер. Это дорога в 3 метра шириной и 2300 метров длиной, покрытая примерно 275 тысячами булыжников разных размеров. По легенде, их заложили еще в конце XVIII века, во время правления Наполеона I.

Брусчатка, на которой «трясет» участников Париж — Рубе Источник: pinterest.com

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Грег Ван Авермат, бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, олимпийский чемпион 2016 года в групповой гонке, многократный победитель гонок Мирового тура UCI, про «Северный ад» говорил: «Париж — Рубе с другими гонками не сравнить. На каждом из 27 отрезков может произойти все, что угодно. Причем часто это не поддается никакому контролю».

Грег знает, что говорит. И следующий ролик — прямое тому доказательство.