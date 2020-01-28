От Queen и Ко: 7 old-school песен, посвященных велосипедам (18+)

Также в списке Queen, Pink Floyd, Beach Boys, и даже Kraftwerk. Что за песни?

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Начнем с Дэвида Бирна. Это не только американский музыкант, автор песен, продюсер, фотограф шотландского происхождения, обладатель «Грэмми», «Оскара», «Золотого глобуса», музыкант, основатель и автор песен коллектива новой волны Talking Heads. Еще это известнейший поющий велосипедист, написавший книгу «Bicycle Diaries» и даже разработавший набор уникальных велосипедных парковочных стоек.

Дэвид Бирн и его «Bicycle Diaries» Источник: pinterest.com

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Бирн не один: еще существует панк-группа Abdoujaparov, назвавшаяся в честь Джамолидина Миргарифановича Абдужапарова — советско-узбекского профессионального шоссейного велогонщика, спринтера, заслуженного мастера спорта.

Его называли «Ташкентский терминатор» — за агрессивную и опасную манеру финишировать.

Джамолидин Миргарифанович Абдужапаров — советско-узбекский шоссейный велогонщик Источник: cyclingtips.com

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Говорят, Мик Джагер тоже неравнодушен к велосипеду и часто во время полетов на личном бизнес-джете частенько пишет что-то о велосипедах (поведал нам такую тайну один из спортивных журналистов, однажды оказавшийся на борту самолета Джагера).

Как видим, говорят много чего. А вот послушать из всего этого можно совсем немного. Но стоящие вещи мы-таки нашли. Послушать их предлагаем и вам.

1. Queen — Bicycle Race

Говорят, для съемок этого клипа Queen арендовали целый стадион, и «наполнили» его голенькими велосипедистками. Ох уж эти 1970-е…

2. Kraftwerk — Tour de France

Сэмплы и миксы разных звуков езды на велосипеде. Порой кажется, кто-то из Kraftwerk — не просто катается на байке, а в свободное от музыки время работает механиком в мастерской. Или велогонщик.

3. Pink Floyd — Bike

Фанаты Сида Барретта, ловите дозу психодела от любимого британского музыканта, поэта, композитора, художника…

4. Judas Priest — Freewheel Burning

Judas Priest любили кататься на велосипеде. И, говорят, их Freewheel Burning была написана после того, как парни спустились на байках с легендарного перевала Галибье.

5. The Chemical Brothers — Velodrome

Официальная песня Олимпийских игр 2012 года. А еще так The Chemical Brothers выразили респект группе Kraftwerk.

6. Beach Boys — It’s A Beautiful Day

Песня о хорошем дне. И приятно, что не последнюю роль в этом для Beach Boys сыграл именно велосипед.

7. Mark Ronson — The Bike Song

Более современная композиция, (чтобы вы не думали, что мы застряли в 1980-х), вся и полностью посвящена велосипедам.