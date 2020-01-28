Разное

Завал дня: жесткое падение в пелотоне на Вуэльте Сан-Хуана 2020

Начало второй многодневки года — Вуэльта Сан-Хуана 2020 (Vuelta a San Juan 2020) — не обошлось без сюрпризов: случился завал! И это произошло за 3,5 км до финиша! Кто виноват?

Не успел окончиться Тур Даун Андер 2020 (кстати, смотрите, какую коллекцию Specialized презентовали в честь гонки), как тут же началась вторая многодневка — Вуэльта Сан-Хуана 2020 (Vuelta a San Juan 2020). Соревнование проходит в Сан-Хуан, провинции на западе Аргентины. Продолжительность — с 26 января 2020 по 2 февраля 2020.

Вуэльта Сан-Хуана 2020 (Vuelta a San Juan 2020). Полный завал

Вуэльта Сан-Хуана 2020 (Vuelta a San Juan 2020). Полный завал

Источник: YouTube

Это завал

Читай также: 7 самых ужасных падений в истории Тур де Франс

Первый этап. Гонка. Ничего не предвещает беды. Но тут находится невнимательный зритель, оказывающийся слишком близко к рядом проносящемуся пелотону. Зевака задевает одного из велогонщиков, и… Все в «лучших традициях». Смотрите:

Завал расколол петолон на две половины. В составе «везучей половины» ехал француз Руди Барбье (Israel Start-Up Nation). Он и одержал победу в этапе.

Руди Барбье (Israel Start-Up Nation), победитель первого этапа Вуэльты Сан-Хуана 2020

Руди Барбье (Israel Start-Up Nation), победитель первого этапа Вуэльты Сан-Хуана 2020

Источник: gettyimages.com

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Видео: как велосипедисты сражаются с ветром скоростью 100 км/ч
Как зимой не свалиться с байка и ухаживать за ним: советы велосипедистов Киева
Драка дня: 72-летняя бабушка борется с 23-летним грабителем за велосипед
Велосипедистка дня: чилийская певица и фанатка mtb с ником Anita Happy Chile
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 3 апреля 2019

Полный завал: жесткое падение на mtb-гонке в США (ВИДЕО)
Тренировки 7 ноября 2018

Из-за чего нам больно: 5 самых частых причин падений велосипедистов
Досуг 19 сентября 2018

Megavalanche 2018: самые жесткие падения велосипедистов
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK