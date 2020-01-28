Завал дня: жесткое падение в пелотоне на Вуэльте Сан-Хуана 2020

Начало второй многодневки года — Вуэльта Сан-Хуана 2020 (Vuelta a San Juan 2020) — не обошлось без сюрпризов: случился завал! И это произошло за 3,5 км до финиша! Кто виноват?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Не успел окончиться Тур Даун Андер 2020 (кстати, смотрите, какую коллекцию Specialized презентовали в честь гонки), как тут же началась вторая многодневка — Вуэльта Сан-Хуана 2020 (Vuelta a San Juan 2020). Соревнование проходит в Сан-Хуан, провинции на западе Аргентины. Продолжительность — с 26 января 2020 по 2 февраля 2020.

Вуэльта Сан-Хуана 2020 (Vuelta a San Juan 2020). Полный завал Источник: YouTube

Это завал

Читай также: 7 самых ужасных падений в истории Тур де Франс

Первый этап. Гонка. Ничего не предвещает беды. Но тут находится невнимательный зритель, оказывающийся слишком близко к рядом проносящемуся пелотону. Зевака задевает одного из велогонщиков, и… Все в «лучших традициях». Смотрите:

Завал расколол петолон на две половины. В составе «везучей половины» ехал француз Руди Барбье (Israel Start-Up Nation). Он и одержал победу в этапе.

Руди Барбье (Israel Start-Up Nation), победитель первого этапа Вуэльты Сан-Хуана 2020 Источник: gettyimages.com