Сколько стоит покататься на велосипеде с Лэнсом Армстронгом

Уважаете Лэнса Армстронга? Продолжаете любить его, несмотря на статус «главного обманщика за всю историю существования велоспорта»? Тогда у нас для вас хорошие новости.

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Лэнс Армстронг вместе с Джорджем Хинкепи организовывают The Move Mallorca 2020 — недельный велотур для 12-ти персон по главным достопримечательностям одного из райских уголков планеты — по испанскому острову Майорка.

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Джордж Хинкепи — бывший товарищ Лэнса Армстронга по команде завершил карьеру в 2012 году. Хинкепи — единственный в истории американский велогонщик, участвовавший в пяти Олимпийских играх. Единственный, кто был соавтором всех семи побед Лэнса Армстронга, один из двух гонщиков, который 8 раз входил в состав команды, выигравшей Тур де Франс, что также является рекордом.

The Move Mallorca 2020. Лэнс Армстронг и Джордж Хинкепи

The Move Mallorca 2020. Преследуемая цель

Велотур уже прорекламирован на сайте путешествий Out There, а теперь — и на страницах Bike&Me. Цель — продвижение и популяризация подкаста THEMOVE, в котором Лэнс и Йохан Брюнель обсуждают Тур де Франс, а также другие гонки WorldTour’а, и в целом виды спорта на выносливость.

Йохан Брюнель — бельгийский шоссейный велогонщик и генеральный менеджер команд. Одержал несколько побед на этапах супермногодневок и полуклассиках.

Коротко о том, что повествует Лэнс в своем подкасте THEMOVE:

The Move Mallorca 2020 пройдет в сентябре 2020, будет включать встречу, проживание, питание, велосипеды Pinarello, вело-одежду и поездки по «самым знаковым местам Майорки». Тур будет длиться 6 ночей и 5 дней. Регистрация открыта с 20 января 2020. А сколько стоит?

Цена The Move Mallorca 2020

Прайс — $30 000 с человека. Как вам такая сумма за то, чтобы покататься с величайшим велогонщиком в истории велоспорта? Напомним: в группу набирают всего 12 человек. Так что если заинтересованы, то поспешите.

Лэнс Армстронг и Джордж Хинкепи. Пережили много. Но дружбу сохранили Источник: pinterest.com

Кто такой Лэнс Армстронг и как он зарабатывает

Это человек, 7 раз (с 1999 по 2005) выигрывавший желтую майку Тур де Франс. В 2012 году был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишен всех спортивных титулов, полученных с 1998 года.

В январе 2013 на шоу Опры Уинфри Лэнс публично признался в применении допинга, в ответ на что многие компании расторгли с велогонщикоv рекламные контракты + судебные тяжбы, в результате чего Армстронг потерял миллионы долларов.

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Выкарабкаться помогли инвестиции, сделанные в декабре 2018 в таксомоторную компанию Uber. «Они спасли мою семью», — говорит Лэнс. Бывший велогонщик инвестировал в фирму $100 000, после чего получил «солидный фидбэк», оценивающийся в $10-50 миллионов.

Сегодня Лэнс Армстронг — инвестор, предприниматель, ведет свой подкаст Источник: pinterest.com