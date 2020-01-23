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Видео: как велосипедисты сражаются с ветром скоростью 100 км/ч

Если вы думаете, что кататься зимой на велосипеде в наших широтах — это hard, то посмотрите, как проходит Чемпионат Голландии по езде против ветра, в котором скорость встречного потока воздуха достигает 100 км/ч.

Чемпионат Голландии по езде против ветра (Dutch Headwind Championships) проводится в самый ветреный день в году на штормовом барьере Oosterscheldekering в Нидерландах. Главное условие — проехать весь маршрут (8,5 км трассы) против мощного ветра (скорость которого — более 100 км/ч) на сингл-спиде (те же велосипеды фикс, только со «свободным ходом»).

Главное условие участия в Dutch Headwind Championships — ехать на сингл-спиде

Главное условие участия в Dutch Headwind Championships — ехать на сингл-спиде

Источник: twitter.com

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Dutch Headwind Championships — заезд «на грани», ибо с одной стороны — это fun, с другой — жесткое испытание, вытерпеть которое по силам далеко не каждому. Тем не менее, ежегодно в чемпионате принимает более 200 участников, и некоторые из них, финишируя, даже находят силы улыбаться. Но, в основном, это единицы. А какие эмоции на лице у остальных? Ответ ищите в следующем ролике:

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