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Драка дня: 72-летняя бабушка борется с 23-летним грабителем за велосипед

Дело было в Барнсли, Британия. Бабушке пришлось сражаться с вором за украденный у 13-летнего мальчика велосипед. И кто победил?

Героиню зовут Мари Паркер. Ей 72, у нее 8 внуков и уже 7 правнуков. И, судя по видео, в обиду их она не дает (даже если внуки да правнуки чужие).

72-летняя Мари Паркер, отнявшая у 23-летнего вора велосипед

72-летняя Мари Паркер, отнявшая у 23-летнего вора велосипед

Источник: pinterest.com

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Схватка недолго продолжалась. Вмешаться пытались даже два джентльмена. Но Мари Паркер справилась без посторонней помощи. «Уверена, ему должно быть стыдно вдвойне: не только за попытку украсть, но и за то, что его проучила 72-летняя бабуля», — хвастается Мари.

Смотрим видео и берем пример с героини: не даем в обиду детей, особенно когда у них воруют велосипеды.

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