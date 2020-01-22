Они — герои: трое велосипедистов спасли пса от верной смерти

Дело было неподалеку города Вилла Реджина в Аргентине. Трое велосипедистов проводили обычную тренировку. Но недолго она была обычной: у обочины ребята заметили обессилевшего пса. И что же они с ним сделали?

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Пес был жестко обезвожен, почти умирал. Не бросать же его тут. Но как быть, ведь все трое на спортивных велосипедах? То есть нет ни багажников, ни корзин… Один из героев взял животинку на плечи…

Герой-спаситель, взявший пса-бедолагу себе на плечи Источник: youtube.com

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Пес поездке на плечах особо не сопротивлялся. А вот герою-спасителю пришлось рулить одной рукой. Но ничего, справился. Спасители довезли собаку до города, напоили, накормили, оставили на попечение хозяина отеля, в котором они остановились.

А еще велосипедисты сняли свой героический поступок на камеру и выложили его в социальные сети. Не можем не показать вам это видео. Смотрим, гордимся, берем пример!

Кликайте на картинку и смотрите.

А ведь данный случай — далеко не первый, когда велосипедисты спасают животным жизнь. Еще один, совсем недавний — когда австралийские шоссейники (кстати, тоже вовремя тренировки) напоили обезвоженную коалу. Подробности читайте тут. И никогда не игнорируйте тех, кто нуждается в помощи.