Шампанское — забудьте: в Lotto Soudal запретили алкоголь

Запрет распространяется не только на велогонщиков, но и персонал Lotto Soudal. Пить нельзя как во время тренировок, так и тем более во время гонок.

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Lotto Soudal — бельгийская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 1985 году и имеющая статус UCI WorldTeam. Недавно мир велоспорта потрясла новость о том, что членам команды запретили употреблять алкоголь.

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«Запрет спиртного — это часто встречающаяся практика, причем не только в велоспорте. Скажу вам так: многие из членов нашей команды сообщили, что это хорошая идея. Так что у нас с этим нет проблем», — рассказал в интервью бельгийской газете Het Nieuwsblad генеральный директор Lotto Soudal Джон Леланг.

«Мы остаемся дружной командой, но без алкоголя. Пить кофе вместе тоже приятно», — продолжает Джон.

«Пить вместе кофе тоже приятно», — Джон Леланг, директор Lotto Soudal Источник: pinterest.com

Директор говорит, все они (будучи на гонках, тренировках, или просто сидя за рулем авто по пути домой) — представители, «послы» Lotto Soudal, «лица, представляющие знамена команды». И что запрет не имеет никакого отношения к увольнению Кевина де Вита, предыдущего исполнительного директора команды.

Кевин де Вит — бывший исполнительный директор Lotto Soudal. Уволен с поста из-за «алкогольного инцидента».

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«Мой запрет не имеет ничего общего с историей, в которую вляпался Кевин. Просто каждый из нас регулярно сидит за рулем авто. И поэтому нахожу разумным запретить употребление спиртного, чтобы ни с кем ничего не произошло», — подытоживает Джон Леланг.

«Мы — лицо Lotto Soudal. И за рулем мы всегда должны быть трезвыми», — Джон Леланг, с 2019-го директор Lotto Soudal Источник: pinterest.com