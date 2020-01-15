Schwinn выпустили велосипед из сериала «Очень странные дела»

Вышел третий сезон популярного сериала «Очень странные дела». И Schwinn не обошли событие стороной: выпустили линейку уникальных Schwinn Predator BMX, на котором катался главный герой — Лукас Синклер.

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«Очень странные дела», «Загадочные события», «Stranger Things» — все это про один и тот же американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Дафферами для стримингового сервиса Netflix. Действие разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана. Поэтому неудивительно, что в нем появляется Schwinn Predator BMX образца именно 1980-х:

с колесами в размере 24 дюйма;

седлом в стиле « vintage »;

»; накладки на верхней трубе;

с рамой в цвете хаки;

с накладкой на руле.

Лукас Синклер катается именно на таком.

Schwinn Predator BMX образца 1980-х, на котором катается Лукас Синклер Источник: pinterest.com

Уже не первый

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Schwinn Predator BMX — уже не первый велосипед, который выпускают в честь сериала. Были и другие: по одному, сотканному по образцу каждого из сезонов + еще одна модель, изготовленная под брендом Mongoose и смоделированная как байк, на котором в сериале ездила Максин «Макс» Мейфилд.

Примечательно: в киноленте копируют старый Schwinn, который потом сами Schwinn копируют ради заработка для фанатов.

Mongoose, на котором в сериале катается Максин «Макс» Мейфилд Источник: pinterest.com

Цена Schwinn Predator BMX

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Продается на Walmart.com по цене $249. Хотите стать счастливым обладателем такого — поспешите, ибо велосипеды, сделанные по образцу байков Лукаса из первого и второго сезонов раскупили как горячие пирожки.

Schwinn Predator BMX. Продается на Walmart по цене $249 Источник: pinterest.com