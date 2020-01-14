Дай выпить: несчастная коала бросилась под колеса велосипедистам (ВИДЕО)

Это катастрофа: новый год 2020 для Австралии начался пожарами, которые видны даже из космоса. Особенно несладко приходится животным. Например, несчастной коале, бросившейся под колеса велосипедистам.

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Группа шоссейников после тренировки возвращалась домой, подъезжали к городу Аделаида. Ничто не предвещало беды. Как вдруг что-то выбежало на дорогу. Австралия, дикая природа, бывает и не такое (чего только стоят нападения и драки с кенгуру). Ну а это что?

Велосипедисты подъезжают ближе и видят, что это коала. Но почему она не уходит? Смерти ищет…? Она не просто не уходит, животное преграждает дорогу. Что-то случилось. Что?

Коала и велосипедисты. И Specialized Источник: pinterest.com

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Несчастное животное не просто подошло к шоссейникам, а «подлетело», потом еще и взобралось на один из велосипедов. И жадно начало пить. У коалы было жесткое обезвоживание… «Я в жизни не видела ничего более волнительного», — позже рассказала в интервью Анна Хойслер, одна из велосипедисток.

«Я в жизни не видела ничего более волнительного», — Анна Хойслер, одна из велосипедисток Источник: pinterest.com

Причина обезвоживания

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Согласно данным, в результате разрушительных пожаров в Новом Южном Уэльсе (один из штатов Австралии) сгорело 30% коал (+/- 8 000 зверушек) + 5 000 000 га леса, в котором эти животные и обитают. «Мы делаем все, что в наших силах», — говорит Федеральный министр окружающей среды Австралии Сусан Лей.

Пока власти «делают», мы смотрим, как велосипедисты спасают жизнь: