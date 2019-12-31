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Уже накатили: 20 праздничных фото Санта-Клаусов на велосипедах

До Нового года 2020 остаются считанные часы. Чем не повод поглядеть на «праздничных» велосипедистов, переодетых в Санта-Клаусов?

Как Новый год встретите, так его и проведете. Так что если вдруг хочется погонять на велосипеде, не отказывайте себе! А если лень выкатываться в эту нелетную погоду, то готовьтесь: сезон 2020 начнется очень скоро, а с ним — новые цели, тренировки, гонки, победы, успех...! Помните об этом, регулярно думайте об этом, и каждый день делайте все для того, чтобы становиться ближе к своей велосипедной (и не только) цели. С наступающим вас, дорогие читатели!

  • С Уважением, редакция Bike&Me.

Ниже — праздничная галерея с вело-Сантами. Пусть у нас год 2020 пройдет так же, «на колесах». Всем скорости, выносливости, сил и приятного восстановления!

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