Не фонтан: годовые итоги развития велосипедной инфраструктуры Киева

Третий год фиксации развития велосипедной инфраструктуры Киева не стал слишком щедрым для велосипедной сети. А почему?

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Начнем с хорошего

В 2019 в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА появился Сектор развития велосети, а сам год отличился тем, что почти каждый капитальный ремонт или реконструкция улицы или рекреационной зоны — все они были с учтенной в определенной степени велоинфраструктурой.

А теперь к неутешительному

Как и предыдущие годы, в городе строится несвязная велосипедная инфраструктура, которая появляется только в пределах строительной площадки того или иного объекта. Это безусловно шаг вперед (по сравнению с предыдущими годами), но без сочетания уже существующих велодорожек. Поэтому Киев еще довольно долго не сможет называть существующую инфраструктуру «настоящей велосетью».

В этом году впервые в Киеве «отказались» от уже построенной велодорожки и поэтому от прошлогодней протяженности в 69 км отнимаем 2 км. В целом по сравнению с предыдущим годом, темпы годового прироста построенной длины велоинфраструктуры удвоились. Всего в сумму велосипедных дорожек и велополос, которые может проехать велосипедист, в 2019 году добавилось 24,5 километров.

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В вопросе велосипедных парковок достояния 2019 тоже скромные: к прошлогоднему количеству добавилось всего 129 локаций, оборудованных велосипедными парковками. В основном велопарковки в городе устанавливают силами частной инициативы (как и в предыдущие годы). Поэтому иногда по желанию частных владельцев велосипедные парковки не только устанавливают, но и демонтируют. Так случилось с пятью локациями в 2019.

Хотя, в этом году, наконец, утвердили стандарт конструкции велосипедной парковки города Киева, и несколько десятков парковочных стоек начали устанавливать рядом с велосипедной сетью, без привязки к определенному заведению или объекту, силами коммунальных служб.

Карта развития инфраструктуры велопарковок Киева в 2019 Источник: facebook.com

Подводя итоги

Анализируя развитие велосипедной инфраструктуры в 2019 году, эксперты подводят следующие общие итоги:

суммарная длина велосипедных дорожек и велополос в Киеве — 91,5 км;

17 км — общая длина полос общественного транспорта, где разрешено движение на велосипеде, не изменилась;

в Киеве есть 935 локаций, оборудованных велосипедными парковками.

Более подробно ознакомиться с анализом имеющихся данных и загрузить велокарту можно по ссылкам:

Велокарта Киева 2019 — https://is.gd/2uzMUv

Карта велопарковок Киева — https://is.gd/YnuU1I

Товарищи велосипедисты, советуем почитать, как как безопасно ездить на велосипеде в городе и правильный велосипедный шлем.

Прирост парковок и велодорожек к общей велосипедной инфраструктуре Киева в 2019 Источник: facebook.com