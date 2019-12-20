Эксперты назвали самый популярный транспорт мегаполиса 2020

Аналитики Deloitte утверждают: в ближайшие годы электровелосипеды будут продаваться миллионами. И не только в Европе, но и в США. Причины: существенные улучшения и развитие аккумуляторов, моторов, снижение цен.

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Следующее десятилетие станет триумфом электротранспорта, но наиболее заметными на дорогах будут совсем не электромобили, хотя о них говорят чаще всего. Эксперты Deloitte в очень оптимистичном прогнозе утверждают, что транспорт будущего — это электровелосипеды (почему за ними будущее — читайте тут).

Захват рынка

С 2006 по 2013 годы электробайки занимали всего 1% рынка велосипедов. В 2013 году в США и Европе было продано всего около 2 миллионов электробайков. Однако изменения в сознании и технологии постепенно формируют предпосылки бешеного роста рынка. По оценке Deloitte, с 2020 по 2023 годы будет продано 130 миллионов электровелосипедов. А уже к концу следующего года (то есть 2020) байков на моторчиках на дорогах будет больше, чем любого другого вида электротранспорта.

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К концу 2023 электровелосипеды должны продаваться по 40 миллионов штук в год, а электрокары к концу 2025 лишь перейдут отметку в 12 миллионов. А сейчас по дорогам ездит всего 5,1 миллиона единиц электротранспорта. Маловато. Но приятно, что среди него (электротранспорта) есть (или скоро появится) Specialized Kenevo 2020. Что это — смотрите в следующем ролике:

Рынок 2017

По данным NPD Group, по итогам 2017 года рынок электробайков в США вырос на 91%, в 2018 — еще на 72%, и его объем достиг 143,4 миллиона.

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В ближайшее время ежегодно количество тех, кто ездит на работу на электровелосипеде, будет увеличиваться на 1%. Цифра кажется скромной, но большая часть этих поездок заменяет автомобили. А это значит, что воздух в городах будет становиться чище, а пробки, можно надеяться, будут меньше.

Киев в час пик. Добро пожаловать! Источник: YouTube

Под прицелом — мегаполисы

Эксперт Deloitte Джефф Лоукс отмечает, что рост не будет равномерным. Главным образом, велосипеды будут покупать жители крупных городов. По его словам, тенденция по перемещению из пригородов в центр уже обнаружена во многих городах США, так что дополнительно велосипедисты снимают нагрузку с пригородного транспорта – автобусов, электричек и в определенной степени метро.

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Мэтт Пауэлл из NPD считает, что электробайки, хотя и будут сегментом на рынке, который развивается активно, однако не превзойдут автомобили по популярности. Время покажет. Надеемся, он заблуждается, потому что не знает про существование электробайка за $425 толщиной с лист бумаги. И не видел прекрасных электро-новинок от Bianchi 2020: