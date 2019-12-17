Реклама о том, что авто — бесполезная трата пространства

Мы знаем, что машина — самая большая трата пространства вокруг. Автомобили используют больше дорожного пространства, чем автобусы, трамваи, поезда, и особенно велосипеды…
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И этот коммерческий ролик еще раз нам напоминает о том, что автомобиль личного пользования — почти бесполезное расходование пространства города.
Еще один наглядный пример того, сколько пространства занимают 60 людей, перемещаясь по городу на:
- велосипеде;
- авто личного пользования;
- автобусе.
Делайте выводы. Выбирайте правильное средство передвижения по городу.
Сколько пространства занимают 60 человек на велосипедах / авто / автобусе Источник: twitter.com
Сколько пространства занимают 60 человек на велосипедах / авто / автобусе
Источник: twitter.com
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