Разное

Реклама о том, что авто — бесполезная трата пространства

Мы знаем, что машина — самая большая трата пространства вокруг. Автомобили используют больше дорожного пространства, чем автобусы, трамваи, поезда, и особенно велосипеды…

И этот коммерческий ролик еще раз нам напоминает о том, что автомобиль личного пользования — почти бесполезное расходование пространства города.

Еще один наглядный пример того, сколько пространства занимают 60 людей, перемещаясь по городу на:

  • велосипеде;
  • авто личного пользования;
  • автобусе.

Делайте выводы. Выбирайте правильное средство передвижения по городу.

Сколько пространства занимают 60 человек на велосипедах / авто / автобусе

Сколько пространства занимают 60 человек на велосипедах / авто / автобусе

Источник: twitter.com

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