Чуть не сбили насмерть: видео про чертовски везучего велосипедиста

Запись с камер наблюдения запечатлела безумный момент аварии машин, одна из которых задела проезжающего мимо велосипедиста. Инцидент произошел в городе Люберцы, Московская область, Россия.
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Авария произошла на перекрестке улиц Московская и Красноармейская.
- Грузовик Foton столкнулся с автомобилем Mazda.
- Затем Foton врезался в велосипедиста.
Сообщается, что авария привела лишь к легким ушибам велосипедиста. Вскоре после столкновения и он встал на ноги и присоединился к прохожим, помогая водителю грузовика.
Видео было снято камерой видеонаблюдения от интернет-провайдера AVK-Wellcom.
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