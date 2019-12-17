Чуть не сбили насмерть: видео про чертовски везучего велосипедиста

Запись с камер наблюдения запечатлела безумный момент аварии машин, одна из которых задела проезжающего мимо велосипедиста. Инцидент произошел в городе Люберцы, Московская область, Россия.

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Авария произошла на перекрестке улиц Московская и Красноармейская.

Грузовик Foton столкнулся с автомобилем Mazda. Затем Foton врезался в велосипедиста.

Сообщается, что авария привела лишь к легким ушибам велосипедиста. Вскоре после столкновения и он встал на ноги и присоединился к прохожим, помогая водителю грузовика.

Видео было снято камерой видеонаблюдения от интернет-провайдера AVK-Wellcom.

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