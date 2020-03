8 книг про велоспорт, которые вдохновят вас на большое путешествие

Тут все: и история молодого бренда Cervélo, добившегося успеха на мировой арене всего за 10 лет, и битва Бернара Ино против Грега Лемонда (в составе одной команды), и про печальную «Париж-Рубе» 1976-го…

У каждого велосипедиста есть собственная история. Это может быть рассказ о победе над собой и тяжелый триумф, о своей личной жизни или что-то совсем другое. Хотите в этом убедиться — просто зайдите в свою ленту в Strava. А если хочется убедиться на чужом примере — почитайте следующие книги.

1. This Road I Ride (автор — Джулиана Беринг)

Воспитанная в религиозном культе Джулиана Беринг убежала из семьи, будучи еще тинейджером. Проводила «квази-миссионерскую» работу по распространению продуктов питания и медикаментов в Уганде, утопающей в гражданской войне. А ночью девочка превращалась в танцовщицу go-go, чтобы оплачивать счета.

Все стало еще хуже, когда ее партнер умер от нападения крокодила. Чтобы вырваться из этого мрака, Беринг поставила себе цель — стать самой быстрой женщиной, которая проехала кругосветное путешествие на велосипеде. Ей удалось это сделать в 2012 году — без спонсоров и с малым количеством денег.

Собственно, в книге Джулиана описывает свое путешествие продолжительностью более 20 000 километров, которое продолжалось 152 дня, разворачивалось на 4 континентах и ​​в 19 странах. В конце концов, она вошла в Книгу рекордов Гиннесса и стала одной из самых известных велосипедисток на ультра-дистанциях.

This Road I Ride by Juliana Buhring Источник: pinterest.com

2. The Cycling Jersey: Craftsmanship, Speed ​​and Style (автор — Оливер Найт)

Кроме самого велосипеда, футболка (или майка) — еще один яркий символ истории велоспорта, различных гонщиков или команд. А с недавних пор это еще и отдельный модный элемент.

Большинство известных маек сейчас находятся у коллекционеров. Хотите прочитать оду цветным майкам велоспорта? Тогда эта книга именно для вас. В ней много-много красивых фотографий различных футболок, а также интервью и история о том, что сделало их такими символическими.

The Cycling Jersey: Craftmanship, Speed and Style by Oliver Knight Источник: pinterest.com

3. Sunday in Hell: Behind the Lens of the Greatest Cycling Film of All Time (автор — Уильям Фотерингем)

Книга Фотерингема рассказывает о создании фильма Sunday In Hell (1976 года), описывает трагическую велогонку Париж-Рубе. Фильм называют лучшим в истории про велоспорт, а в книге Уильям общается с выжившими гонщиками, а также с режиссером фильма.

Sunday in Hell: Behind the Lens of the Greatest Cycling Film of All Time Источник: pinterest.com

4. Mind is the Ride (автор — Джет Макдональд)

Философский подход Джета Макдональда к велоспорту во многом напоминает книгу Роберта Пирсига «Zen and The Art of Motorcycle Maintenance». Но если Пирсиг описывает байки как метафору всех ценностей, что у нас есть, то книга Макдональда сфокусирована на велосипедном путешествии из английского Бристоля в Индию и обратно. Через эту поездку с Запада на Восток Макдональд передает условное путешествие всеми частями велосипеда, исследуя одновременно историю философии.

Mind is the Ride by Jet McDonald Источник: pinterest.com

5. The Road Book Cycling Almanack (авторы — Нед Бутлинг и Киллиан Келли)

Книга обо всем-всем в мире велоспорта. Она наполнена полезными инфографиками, материалами многих авторов из разных соревнований. Это своеобразная энциклопедия велосипедного сезона, которая поможет вам запланировать гонки в разных частях света и подскажет, как правильно готовиться к ним.

The Road Book Cycling Almanack by Ned Boulting and Cillian Kelly Источник: pinterest.com

6. What Goes Around: A London Cycle Courier's Story (автор — Эмили Шеппел)

Мемуары, изданные в 2011 году. Возвращают нас к (относительно) простому периоду в жизни Эмили Шеппел. Идет рассказ о периоде до того, как она стала атлетом на ультра-длительные дистанции и первой женщиной, финишировавшей на Transcontinental Race (в 2017 году).

Шеппел удалось сломать установленную систему работы курьеров, нивелировав фактор движения транспорта в Лондоне. Самое интересное в книге то, как искусно она вплетает развитие курьерства конца 1980-х годов в свою собственную историю.

What Goes Around: A London Cycle Courier’s Story by Emily Chappell Источник: pinterest.com

7. To Make Riders Faster (автор — Анна Допико)

В книге «To Make Riders Faster» Анна рассказывает историю Cervélo, канадского производителя велосипедов, основанного в 1995 году. Она отслеживает развитие маленькой компании в мире крупнейших велосипедных производителей.

Чтобы получить удовольствие от книги, не нужно быть фанатом бренда. Она будет полезной любому, кто заинтересован в бизнесе или инновациях. А самая крутая вещь в повествовании — то, как основатели компании Фил Уайт и Джерар Врумен сделали себе имя великих инноваторов в велоспорте менее чем за 10 лет.

To Make Riders Faster by Anna Dopico Источник: pinterest.com

8. Slaying the Badger: LeMond, Hinault and the Greatest Ever Tour de France (автор — Ричард Мур)

Эта 300-страничная книга является двойной биографией легендарного француза Бернара Ино и американской сенсации Грега Лемонда. Она рассказывает об их пути к знаменитой битве на Тур де Франс 1986 года. Несмотря на то, что велогонщики ехали в составе одной команды, Бернар и Грег боролись до последнего, а победу в итоге одержал американец.

В книге Ричард Мур интервьюирует людей, которые были причастны к той гонке, параллельно рассказывая историю с обеих сторон.

Slaying the Badger by Richard Moore Источник: pinterest.com

