5 причин парковать велосипед везде, где захочется

Страшно оставить байк без присмотра? Вот 5 причин покончить со страхами и смело парковать велосипед везде, где удобно.

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1. Не ездите из-за страха — значит, вы байк уже потеряли

Начнем с главного — страх гораздо опасней любого вора. Угонщик, потенциально, может украсть ваш велосипед. Страх гарантированно лишает вас удовольствия поехать на велосипеде в кино, в кафе или какое-нибудь еще приятное место. Если вы не ездите на велосипеде из-за страха его потерять, значит, вы его уже потеряли.

2. Хороший замок

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Знатоки непременно скажут вам, что любой замок можно взломать, и будут правы. От таких разговоров становится страшновато. Но воры не любят лишний раз нарываться: ковыряться над хорошим замком несколько минут — значит, сильно рисковать, что тебя застукают за этим делом. Проще перерезать-перекусить какой-нибудь тросик — это дело секунд. Хороший велосипедный замок не защищает угона на 100%, но он резко снижает вероятность того, что ваш велосипед заинтересует угонщиков.

Хороший велосипедный замок купил, а умение им пользоваться «в пакет не положили» Источник: YouTube

3. Нет подъездам

С перепугу можно наделать глупостей. Именно страх заставляет людей держать велосипеды в подъездах — кажется, что там уютно и надежно, ведь на дверях есть кодовый замок, а «жилищник» недавно установил на входе камеру. В реальности большая часть краж происходит именно в подъездах — не спасают ни коды, ни камеры, ни даже бдительные консьержки. В отличие от улицы, в подъезде нет социального контроля, и это оказывается решающим фактором.

4. Не обязательно велопарковка

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Далеко не везде можно найти настоящую велопарковку, но и это не повод для беспокойства. Смело крепите велосипед к заборам, столбам и так далее, лишь бы это не никому мешало. Если конструкция крепкая, а замок надежный в этом нет ничего страшного.

Пожалуй, одна из самых ярких и необычных парковок для велобайка Источник: pinterest.com

5. Лучше синица в руках

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Никто и никогда не даст гарантии, что ваш велосипед не украдут ни при каких обстоятельствах. Всякое бывает, но в ваших силах минимизировать печальные последствия. Если вы боитесь, что кража байка нанесет удар по вашему благосостоянию, купите что-нибудь попроще и подешевле. Велосипед за копейки принесет вам куда больше счастья, чем аппарат за миллион, если первым можете пользоваться им без всякого страха.

Лучше регулярная езда на недорогом байке, чем толстый слой пыли на карбоновом «Felt» Источник: pinterest.com