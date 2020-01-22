«Ржавая цепь» и «Тотальный радлер»: 4 пива с велосипедами

Вопрос «пиво или велосипед» больше не стоит. И все благодаря этим брендам пенного напитка.

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Пивоварни по всему миру поддерживают развитие велосипедизма и, поэтому варят тематическое «велосипедное» пиво. К тому же кружка-другая хмелящего после велопрогулки еще никому не повредила. По крайне мере так твердят редакторы Bicycling.

1. Chainbreaker White IPA

Велосипед возник на этикетке этого эля неслучайно: орегонская пивоварня Deschutes не просто делает пиво для велосипедистов, а и выступает в роли организатора соревнований по циклокроссу. Внутри бутылки — напиток, сваренный из пшеницы и солода Pilsner, с нотами цитруса и кориандра.

Отзывы пользователей Untapped:

«Хорошо чувствуется кориандр. Не слишком горький. Еще один мягкий IPA».

«Не мой вариант, но для белого IPA неплохо».

«Сложно оценить — чем дальше пью, тем больше нравится. Возможно, после шестого стакана станет совсем хорошо. Ставлю дополнительный плюс — за уникальность».

Chainbreaker White IPA — пиво от организатора соревнований по циклокроссу в Орегоне Источник: pinterest.com

2. Totally Radler

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Строго говоря, это не пиво, а радлер — смесь лагера с лимонадом в пропорции 1:1, так что крепость напитка невелика. В данном случае всего 2,6%. По легенде, радлер придумал хозяин одной немецкой пивнушки, как раз для посетителей-велосипедистов. В случае с продукцией пивоварни Hopworks, легенда и состав напитка отображены на этикете.

Отзывы пользователей Untapped:

«Супер-освежающе!».

«На вкус лучше, чем на запах. И это здорово, потому что пахнет оно мочой».

«Суперлегкое, цитрусовое и малоалкогольное. Как освежающий напиток вполне ок. Сильногазированное».

Totally Radler — «лимонадное» пиво крепостью 2,6% Источник: pinterest.com

3. Singletrack Rye Pale Ale

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Эль медного оттенка и с привкусом орехов. Сварен Boulder Brewing Company, старейшей крафтовой пивоварней Колорадо, которую основали еще в 1979 году. Напиток посвящен любителям покататься на горных велосипедах, у которых это увлечение гармонично сочетается с интересом к хмельному. Для них в окрестностях Булдера даже проложена 24-километровая трасса, соединяющая местные микро-пивоварни.

Отзывы пользователей Untapped:

«Слаще, чем ожидал».

«Зря заказал. Пахнет и на вкус как теплый вчерашний Budweiser».

«Средний по вкусу бледный эль. Пьется легко. Ржаной вкус не слишком заметен».

Singletrack Rye Pale Ale — бледный эль от старейшей пивоварни Колорадо Источник: pinterest.com

4. Full Suspension Pale Ale

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Пивоварня Squatters из Солт-Лейк-Сити поддерживает развитие экологичного транспорта, значится среди спонсоров местного велопроката GreenBike и варит бледный эль, в названии и на этикетке которого прославляются велосипеды-двухподвесы. Напиток отличается выраженной горечью и относительно небольшой крепостью — всего 4%.

Отзывы пользователей Untapped:

«Очень круто, почти как IPA».

«Неплохо для крепости 4%».

«Приятный и чистый вкус. Чувствуется легкая смоляная горечь».

Full Suspension Pale Ale — пивная ода двухподвесам Источник: pinterest.com

Bonus: Rusty Chain

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Хозяева пивоварни Flying Bison из Буффало занимают активную жизненную позицию и финансово поддерживают местных велоактивистов, помогая собрать деньги на установку велопарковки в городе. А в качестве моральной поддержки предлагается сваренный ими эль в венском стиле под названием «Ржавая цепь» — со вкусом карамели и орехов.

Отзывы пользователей Untapped:

«Неплохо, но есть в этом стиле и получше».

«Чувствуется вкус спелых фруктов, орехов и коричневого сахара».

«Очень легкий, приятный эль. Очень сбалансированный, отлично идет под еду из бара».

Rusty Chain — со вкусом карамели и орехов Источник: pinterest.com