Вокзал мечты: 5 крутых парковок, обустроенных возле ж/д

Парковаться там могут даже не сотни, а тысячи велосипедов. Но удивляет не только масштабность, а и дизайн. Что за велопарковки и где расположены?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Вокзал Амстердам-Зюид (Нидерланды)

Велосипедная парковка там открылась в 2018. Количество мест — 3750. Крайне привлекательна с точки зрения архитектуры (не удивительно, ведь проектированием занимались дизайнеры wUrck).

Парковка расположена под землей, но при ее сооружении было принято решение убить ощущение «склепа». Посему крышу сделали стеклянной, а ночью иллюминацию имитирует искусственный свет.

Вокзал Амстердам-Зюид. Имеет стеклянную крышу Источник: pinterest.com

Вокзал Утрехта (Нидерланды)

Тут расположена самая большая велосипедная парковка в мире. Она настолько велика, что открывали в несколько этапов: начали в 2017, закончили в 2019. Насчитывает колоссальные 12 500 мест, имеет свою карту + электронную систему, подсказывающую, где есть свободное место.

Читай также: Всем вешалка: 8 креативных велосипедных парковок

Архитекторы, будучи людьми неглупыми (бюро Ector Hoogstad Architecten), догадались: народ будет теряться, посему еще и предусмотрели два входа / выхода — как со стороны привокзальной площади, так и непосредственно с платформ. Крышу держат три массивные колоны, а планировка продуманна так, что вовнутрь попадает всевозможный максимум естественного света.

Вокзал Утрехта. Под крылом приютил самую большую велосипедную парковку в мире Источник: pinterest.com

Вокзал Остенде (Бельгия)

Раньше велосипедная парковка находилась на привокзальной площади, отнимая место у пешеходов. Дабы разумно решить ситуацию, архитектурное бюро Dietmar Feichtinger Architectes перенесло стоянку под землю. Еще и придумали интересный прием: несколько круглых колодцев, позволяющих заглянуть в велосипедное хранилище прямо с платформы.

Дополнительная порция велопарковок расположилась вдоль соседней с вокзалом гавани. Так они образуют ограждение, защищающее зевак от падения в воду.

Велопарковка на вокзале Остенде помогает людям не упасть в воду Источник: pinterest.com

Вокзал Карлсруэ (Германия)

В 1980-е на этой земле хотели построить музей. Затем делать стоянку для автобусов и авто. А в 2017-м власти, стремящиеся довести количество городских поездок на велосипеде до 30%, перепрофилировали это пространство в велосипедный гараж. И он получился довольно жизнерадостный.

Все потому, что архитектурой занималось бюро TAFKAL. В итоге — площадь 1300 квадратных метров на 670 велосипедов, состоящая из пяти зон, каждая из которых окрашена в свой цвет.

Велопарковка на вокзале Карлсруэ — одна из самых жизнерадостных Источник: pinterest.com

Станция Норрепорт (Дания)

Не очень вокзал, а, скорее, станция метро. Но от этого тамошняя велопарковка не менее впечатлительна. Станция Норрепорт — транспортно-пересадочный узел, которым ежедневно пользуется 350 000 человек. После реконструкции 2015-го года имеет три павильона, один из которых — парковка для «наших» + несколько разбросанных по территории площади островков для хранения байков.

Читай также: Найти и уничтожить: в Амстердаме истребляют парковки для авто

Над дизайном трудились спецы из бюро Gottlieb Paludan Architects и COBE Architects. Они сделали «ход конем»: велопаркинг заглубили в почву на 40 см. Таким образом человеческий взгляд видит всю площадь, а не упирается глазами в сотни велосипедов. И это прекрасно.

Велосипеды на станции Норрепорт углублены в почву на 40 см Источник: pinterest.com