Вокзал мечты: 5 крутых парковок, обустроенных возле ж/д

Парковаться там могут даже не сотни, а тысячи велосипедов. Но удивляет не только масштабность, а и дизайн. Что за велопарковки и где расположены?
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Вокзал Амстердам-Зюид (Нидерланды)
Велосипедная парковка там открылась в 2018. Количество мест — 3750. Крайне привлекательна с точки зрения архитектуры (не удивительно, ведь проектированием занимались дизайнеры wUrck).
Парковка расположена под землей, но при ее сооружении было принято решение убить ощущение «склепа». Посему крышу сделали стеклянной, а ночью иллюминацию имитирует искусственный свет.
Вокзал Амстердам-Зюид. Имеет стеклянную крышу Источник: pinterest.com
Вокзал Амстердам-Зюид. Имеет стеклянную крышу
Источник: pinterest.com
Вокзал Утрехта (Нидерланды)
Тут расположена самая большая велосипедная парковка в мире. Она настолько велика, что открывали в несколько этапов: начали в 2017, закончили в 2019. Насчитывает колоссальные 12 500 мест, имеет свою карту + электронную систему, подсказывающую, где есть свободное место.
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Архитекторы, будучи людьми неглупыми (бюро Ector Hoogstad Architecten), догадались: народ будет теряться, посему еще и предусмотрели два входа / выхода — как со стороны привокзальной площади, так и непосредственно с платформ. Крышу держат три массивные колоны, а планировка продуманна так, что вовнутрь попадает всевозможный максимум естественного света.
Вокзал Утрехта. Под крылом приютил самую большую велосипедную парковку в мире Источник: pinterest.com
Вокзал Утрехта. Под крылом приютил самую большую велосипедную парковку в мире
Источник: pinterest.com
Вокзал Остенде (Бельгия)
Раньше велосипедная парковка находилась на привокзальной площади, отнимая место у пешеходов. Дабы разумно решить ситуацию, архитектурное бюро Dietmar Feichtinger Architectes перенесло стоянку под землю. Еще и придумали интересный прием: несколько круглых колодцев, позволяющих заглянуть в велосипедное хранилище прямо с платформы.
Дополнительная порция велопарковок расположилась вдоль соседней с вокзалом гавани. Так они образуют ограждение, защищающее зевак от падения в воду.
Велопарковка на вокзале Остенде помогает людям не упасть в воду Источник: pinterest.com
Велопарковка на вокзале Остенде помогает людям не упасть в воду
Источник: pinterest.com
Вокзал Карлсруэ (Германия)
В 1980-е на этой земле хотели построить музей. Затем делать стоянку для автобусов и авто. А в 2017-м власти, стремящиеся довести количество городских поездок на велосипеде до 30%, перепрофилировали это пространство в велосипедный гараж. И он получился довольно жизнерадостный.
Все потому, что архитектурой занималось бюро TAFKAL. В итоге — площадь 1300 квадратных метров на 670 велосипедов, состоящая из пяти зон, каждая из которых окрашена в свой цвет.
Велопарковка на вокзале Карлсруэ — одна из самых жизнерадостных Источник: pinterest.com
Велопарковка на вокзале Карлсруэ — одна из самых жизнерадостных
Источник: pinterest.com
Станция Норрепорт (Дания)
Не очень вокзал, а, скорее, станция метро. Но от этого тамошняя велопарковка не менее впечатлительна. Станция Норрепорт — транспортно-пересадочный узел, которым ежедневно пользуется 350 000 человек. После реконструкции 2015-го года имеет три павильона, один из которых — парковка для «наших» + несколько разбросанных по территории площади островков для хранения байков.
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Над дизайном трудились спецы из бюро Gottlieb Paludan Architects и COBE Architects. Они сделали «ход конем»: велопаркинг заглубили в почву на 40 см. Таким образом человеческий взгляд видит всю площадь, а не упирается глазами в сотни велосипедов. И это прекрасно.
Велосипеды на станции Норрепорт углублены в почву на 40 см Источник: pinterest.com
Велосипеды на станции Норрепорт углублены в почву на 40 см
Источник: pinterest.com
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