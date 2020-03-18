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Blauwe Loper: самый длинный вело-пешеходный мост Европы

Недавно в Нидерландах развернули строительство Blauwe Loper — самого протяженного вело-пешеходного моста Европы. И какой будет его длина?

Blauwe Loper. Локация

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В планах застройщика — протянуть Blauwe Loper над автострадой, через озеро, канал и природный заповедник. Мост соединит Блауэстад («свеженькая» деревушка, недавно построенная на осушенных землях) с ближайшим городом — Винсхотен (провинция Гронинген). «Он продолжит главную улицу Блауэстада», — утверждает Рейндер Лантинг, руководитель проекта.

Сооружение будет иметь градиент, но вполне щадящий — 2,5%.

Blauwe Loper. Градиент — 2,5%

Blauwe Loper. Градиент — 2,5%

Источник: pinterest.com

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Застройщик рассчитывает на то, что мост прослужит 80 лет. И это при том, что он (путепровод) — из дерева, привезенного из Габона (Центральная Африка). «В проекте мы предусмотрели естественную вентиляцию конструкции, так что Blauwe Loper не будет гнить», — успокаивают инженеры.

Проект Blauwe Loper. Мост будут строить из дерева

Проект Blauwe Loper. Мост будут строить из дерева

Источник: pinterest.com

Длина Blauwe Loper

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Планируемая длина нового рекордсмена — 800 метров. Это на 44 метра больше предыдущего самого длинного вело-пешеходного моста ЕвропыSölvesborg, сооруженного в бухте в Сёльвесборге (Швеция). Но даже если сложить вместе Blauwe Loper и Sölvesborg, все равно они не дотягивают даже до половины китайского Xiamen Bicycle Skyway — путепровода протяженностью 7,6 км.

  • Xiamen Bicycle Skyway разработан датской дизайнерской фирмой Dissing + Weitling, в «копилке» которой уже имеется Bicycle Snake — 230-метровый мост в Копенгагене.

Протяженность Blauwe Loper — 800 метров

Протяженность Blauwe Loper — 800 метров

Источник: pinterest.com

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