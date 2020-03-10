Да простит нас Бог: уникальный вело-домик в виде исповедальни

Там можно не только остыть-отдохнуть после изнурительного заезда, но и насладиться прекрасными видами. А то и вовсе помолиться да попросить Бога дать сил доехать до ближайшего отеля...

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Существует некий Фонд Зигфрида и Эльфриды Дензел. Недавно он (фонд) выступил в качестве заказчика довольно необычного проекта: построить 7 павильонов вдоль велодорожек в баварской глубинке: 6 — местным архитекторам, седьмой — британскому архитектору Джону Поусону. Последний к задаче подошел креативно. Как?

Павильон в баварской глубинке, спроектированный Джоном Поусоном Источник: pinterest.com

«Я — не архитектор, у меня нет специального образования. Я — просто дизайнер архитектуры», — прибедняется Джон. Но это отнюдь не мешает ему моделировать и строить самые необычные здания по всему миру. И именно таким стал седьмой домик вдоль велодорожек баварской глубинки.

А что этот домик для велосипедистов напоминает вам? Источник: pinterest.com

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В «портфолио» Поусона — Новый Двор в Чехии, Джон перестраивал церковь Св. Морица (которая, кстати, тоже находится в Баварии). Отличительная черта работ архитектора дизайнера — радикальный минимализм. Жить в такой обстановке — не малина. А вот для сооружений «духовного характера» — в самый раз.

Так и появился культовый павильон для путников-велосипедистов, больше похожий на исповедальню для аскетов. Место идеально для отдыха и созерцания окружающих красот. В основе — 61 бревно (пихта Дугласа). Снаружи выглядит как аккуратно сложенная поленница на бетонном основании.

Павильон для путников-велосипедистов сооружен из 61 бревна пихты Дугласа Источник: pinterest.com

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Попасть вовнутрь можно через маленькую дверцу, а там — помещение, чем-то напоминающее пенал, и полумрак... Свет внутрь попадает через узенькое окошко и такую же узкую прорезь под потолком в виде креста (да, про исповедальню мы это не шутили). Из мебели — опять-таки, узкая скамейка во всю длину этого «пенала». Вроде бы ничего сверхъестественного, все элементарно. Но есть в этом какая-то магия. Это просто и тотчас завораживающе прекрасно.

Внутри домика — минимализм и полумрак Источник: pinterest.com