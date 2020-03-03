«Наші люди всюди»: как велосипедисты Туниса отстаивают свои права

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Тунис — еще одно развивающееся государство, в котором с каждым днем становится все больше личных автомобилей. Движение хаотично, едут «кто куда», паркуются как и где хотят… Беспредел полный (почти как у нас). Велосипедисты там — словно «нищеброды», и транспорт их — для «унтерменшей»...

У нас за такое устраивают парады и лежачие протесты. А как за свои права борются велосипедисты Туниса?

Вот так в Киеве велосипедисты отстаивают свои права: устраивают лежачие протесты Источник: facebook.com

Vélorution Tunisie

Все началось с того, что пару-тройку лет назад в столице собралась небольшая группа молодежи-единомышленников, и назвали они свою «организацию» Vélorution Tunisie. Поначалу деятельность была безобидной: парады и просто выезды под названием «Тунис на велосипеде», целью которых было показать, что байк легко может быть средством передвижения по перегруженному городу для каждого человека.

За это время «в полку прибыло»: если на первом «Тунис на велосипеде» присутствовало всего 20 человек, то спустя год — 1000! И парады организовывались уже каждые выходные.

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А недавно (февраль, 2020) организация открыла свой первый велосипедный центр Dar El Bisklette, лозунг которого — «Le vélo plus qu’un sport, un transport», что в переводе означает «велосипед — не только спорт, но и средство передвижения». В итоге ребята организовывают местные веломастерские, места для встреч и дебатов, и даже поездки на тандемах.

Последнее — ради того, чтобы устроить людям с ограниченными возможностями экскурсию по городу, катая их на двухместном велосипеде.

Dar El Bisklette — первый велосипедный центр Туниса Источник: pinterest.com

В Тунисе напрочь отсутствует велосипедная инфраструктура. Но Vélorution Tunisie не опускают руки. Мало того, они активно выступают за езду на велосипеде, подчеркивая ее преимущества для здоровья, экологии и экономики.

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Данное движение — пример для защитников велосипеда в автомобильных мегаполисах по всему миру, где у байка огромный, но пока нереализованный потенциал. Давайте же равняться на ребят из Туниса, и тоже отстаивать свои права. И сделаем это все вместе 23 мая 2020 — на Всеукраинском Велодне!

Давайте отстаивать права велосипедистов — 23 мая 2020 на Всеукраинском Велодне! Источник: facebook.com