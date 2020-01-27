Выборы грядут: что светит инфраструктуре Парижа, одного из самых велосипедных городов мира

В марте 2020 в Париже состоятся выборы мэра. Будет ли переизбираться нынешний мэр — Анн Идальго, скандально известный любитель отнимать у автомобилистов пространство для строительства велодорожек?

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Именно Анн Идальго ввела обычай перекрывать для машин въезд на Елисейские поля + забрала у автомобилистов набережные Сены (а ведь за все это ей пришлось ответить в суде, но свое отстояла / подробнее об этом мы писали тут). Очевидно, за это многие ее не любят и с уходом Анн будут изо всех сил стараться вернуть машинам отнятое. Почему у них ничего не получится?

Анн Идальго, пока еще нынешний мэр Парижа. На велосипеде Источник: pinterest.com

Радикальные урбанистические настрои Парижа

Что обещает Анн Идальго?

Сделать центр Парижа на 100% велосипедным. Дальше строить выделенные велодороги, отнимая пространство у машин.

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А теперь давайте посмотрим, что обещают конкуренты Анн. Первый среди них — Бенжамин Гриво, кандидат от партии Эмманюэля Макрона, президента страны. Гриво считает, протяженность велосипедных дорожек столицы должна в 2 раза превышать протяженность линий столичного метрополитена, и поэтому обвиняет Анн в том, что свой план она воплотила лишь на половину.

Седрик Вийани, математик, независимый политик и еще один кандидат в мэры Парижа, тоже недоволен работой Идальго. Якобы, она приложила мало усилий для устойчивого развития велосипедной инфраструктуры. И что именно она виновата в некорректной работе парижского велопроката в 2018-м.

Седрик Вийани. Независимый политик, математик, любитель цветных бантов Источник: pinterest.com

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Есть еще одна кандидатка на пост мэра столицы Франции — Рашида Дати. Она из республиканской партии и недавно осмелилась заявить: «Не вижу себя на велосипеде». И зря: после сказанного поддержка у Рашиды оказалась минимальной.

Подводя итоги

Даже если Анн Идальго не переизберется, радикально настроенному Парижу светлого велосипедного будущего уже не избежать. По крайней мере в этом уверяют тамошние политики.