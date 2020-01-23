Теперь не 130 км/ч: в Нидерландах снизили максимальную скорость авто

Нынешнему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте приписывают любовь к автомобилям. Именно благодаря его праволиберальной Народной партии в 2013-м скоростной лимит на хайвеях страны повысили до 130 км/ч.

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Но сегодня государство находится на этапе беспощадной борьбы с вредными выбросами и в целом за экологичность. Поэтому верховный суд Нидерландов постановил: нужно снизить выбросы аммиака и оксидов азота. И как же это сделать?

Программа по борьбе с вредными выбросами в Нидерландах

Программа включает:

улучшение дамб;

дотации для фермеров (это должно помочь им снизить вред от свиноводства, а также изменения в рецептуре кормов для сельскохозяйственных животных);

снижение выбросов вредных газов в атмосферу.

Сразу же взялись за последний пункт, в частности за скорость авто. По мнению правительства, чем быстрее едет машина, тем больше она сжигает кислорода / выбрасывает в атмосферу CO2 и прочих вредных газов. Посему было принято решение:

ехать со скоростью 130 км/ч теперь можно только с 07 вечера до 06 утра (в это время по дорогам Нидерландов проезжает всего 8-10% машин). Остальные часы — извольте: не более 100 км/ч (напомним: только на хайвеях).

Был еще один вариант: заморозка жилищного строительства. Но власть приняла решение ударить именно по авто.

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«Признаюсь: для меня данное решение болезненно. Но по факту это меньшее из зол», — рассказал в интервью The Guardian Марк Рютте. К слову: хоть ему и приписывают любовь к автомобилям, но на работу премьер-министр таки ездит на велосипеде.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Приехал на работу на велосипеде Источник: pinterest.com

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Между прочим, Нидерланды — далеко не первая страна, в рамках борьбы за экологичность снижающая скорость авто. Ранее это уже сделали на магистральных улицах норвежского Осло. Благодаря этому столицу назвали «городом, в котором не умирают от ДТП». Подробности тут. В Киеве же все не так радужно. Но сдвиги тоже есть. Читайте про них тут.