Напиться-покататься: 5 самых крутых трасс и гонок MTB весны 2020 + 1 грандиозный вело-ивент

Там не обязательно гоняться, можно и просто покататься: пейзажи гарантированно не оставят вас равнодушными. А если и кататься лень — все равно не заскучаете: там вас ждут грандиозные вело-выставки: с пивом и ужином.

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1. True Grit Epic

Дата: 12-14 марта 2020

12-14 марта 2020 Локация: Сент-Джордж, штат Юта

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True Grit Epic — сложные восхождения, много песка и в целом довольно техничная трасса. Зато пейзажи красивые, захватывающий вид на окружающий пустынный ландшафт. Привычная дистанция — от 70 до 160 км. Но в 2020 организаторы решили добавить еще один «необычный» старт: гонку на 135 км с набором высоты 2743 метра (80% трассы — езда в гору). Будет тяжело. Зато «пейзажи красивые»…

2. Keyesville Classic

Дата: 14-15 марта 2020

14-15 марта 2020 Локация: озеро Изабелла, штат Калифорния

Озеро Изабелла. Первыми здесь появились «белые поселенцы» — в эпоху Золотой лихорадки, в 1850-х. Сегодня местность продолжает быть на пике популярности, но уже среди велосипедистов MTB, а не искателей золота. Причиной всему — гонка Keyesville Classic, включающая в себя три старта:

классический кросс-кантри;

Super D;

короткий трек.

Есть еще и All-Mountain Stage Race, предлагающая гонщикам соревноваться сразу во всех трех дисциплинах и на одном байке.

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В 2020 организаторы добавили заезды на электровелосипедах и гравийниках + традиционные детские гонки, категория Vintage (для горных велосипедов old-school), а также ужин (говорят, для участников — шведский стол) и живая музыка. И все это под вечерним субботним небом. Будет романтика.

3. Whiskey Off-Road

Дата: 24-26 апреля 2020

24-26 апреля 2020 Локация: Прескотт, штат Аризона

Три старта: на 15, 30 и 50 миль (24, 48 и 80 миль соответственно). Все они — через главную местную достопримечательность — Prescott National Forest. Покрытие включает в себя гравий и местами асфальт. Продолжительность соревнований — 2 дня, и все это — под живую музыку на финише (в центре города Прескотт), где участников ждет бесплатное пиво от Four Peaks Brewing Company.

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В пятницу вечером можно прогуляться по городу и посмотреть, как райдеры принимают участие в другой гонке — El Yucateco Pro Fast Tire Crits, соревнуясь за главный приз — $1000. А в воскресенье — детские старты, цель организации которых — предотвратить насилие над детьми в Аризоне.

В общем, Whiskey Off-Road предлагает отличные выходные на горных велосипедах с атмосферой дикого запада. Не пропустите.

4. The Pisgah Mountain Bike Stage Race

Дата: 13-18 апреля 2020

13-18 апреля 2020 Локация: Бревард, штат Северная Каролина

Проходит на территории леса Pisgah, включает довольно сложные участки (общая протяженность — 225 км), награда за прохождение которых — бесплатный ужин для участников каждый из пяти дней проведения ивента.

5. Sea Otter Classic

Дата: 16-19 апреля 2020

16-19 апреля 2020 Локация: Монтерей, штат Калифорния

Sea Otter Classic — не просто гонка. Это рай для велосипедистов. А если точнее, это грандиозный фестиваль, ежегодно проводимый с 1991 и собирающий 10 000 профи + 70 000 любителей велоспорта. Названный в честь южной морской выдры, коренного млекопитающего (обитающего вдоль Тихоокеанского побережья), Sea Otter Classic имеет довольно обширный спектр перфоманса: начиная с шоссейных / горных велосипедных гонок, и заканчивая развлекательными вело-пробегами, карнавалом для детей и специальными просветительскими мероприятиями.

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Между прочим, Sea Otter Classic — не только соревнования, но и самая большая вело-выставка в Северной Америке. Туда съезжаются более 450 производителей и представляют там около 800 новых моделей и отдельных кастомных образцов велосипедов. Этакий аналог нашего Bike Expo, но с американским размахом.