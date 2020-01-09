Город, в котором не умирают в ДТП — потому что их там нет

Все начиналось с того, что в этом городе хотели улучшить экологию. И докатилось до того, что сегодня там ДТП — крайняя редкость. Что же за чудо-город такой?

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Согласно статистике, за уже прошедший 2019 в этом городе не произошло ни единого ДТП с летальным исходом. За весь год погиб лишь один: врезался на машине в забор (боимся представить, что там был за забор и на какой скорости водитель мчался). Данная статистика — результат сильной воли и титанического труда, на который решилась власть.

Рассмотрим, что в этом городе происходило последние несколько лет. Пусть это будут своего рода подсказки, которые (надеемся) помогут вам его узнать.

ВНИМАНИЕ, подсказка №1: локация — в Норвегии.

2015

В сентябре 2015 в Норвегии проходят выборы, городской совет оказывается в руках лейбористов, социалистов и «зеленых». Городской комитет по охране природы и транспорта возглавляет Лан Мари Нгуен Берг. Новоиспеченная «верхушка» опасается, что к 2040 население увеличится втрое, а с этим ухудшится экологическое состояние мегаполиса. Поэтому поступает предложение изменить транспортные привычки, а именно: всех пересадить на велосипеды и общественный транспорт.

Почему так? Главный враг — CO2, составляющий 61% всех вредных выбросов в атмосферу. И 39% из этих 61% приходятся именно на частные автомобили.

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Первая мера — центр города закрывают для машин, ибо в нем живет более 1000 человек, которые личным транспортом практически не пользуются. Тут же возникает сильное недовольство со стороны бизнесменов. Лан Мари Нгуен Берг идет на уступки: запрещает авто в центре не полностью, но постепенно.

В итоге: не все так радикально, но, тем не менее, довольно масштабно.

Лан Мари Нгуен Берг Источник: pinterest.com

2016

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На велотранспорт приходится всего 8,3% от общего процента городских поездок (а зимой — и вовсе 3%). Власть чихала: к 2025 хочет вырастить процент до 25%. Нюанс: данный город довольно холмист, поэтому предлагается использовать электровелосипеды. Учитывая тот факт, что е-байк — вещь недешевая, городской совет «стимулирует» скидки, на которые выделяет сумму в размере полумиллиона евро!

Одна из пешеходных улочек городка Х Источник: pinterest.com

2017

Время «кровавых разборок»:

в центре ликвидируют 300 парковочных мест для авто;

плата за въезд в центр вырастает до $7,5.

Параллельно власти «прокачивают» наземный общественный транспорт:

две линии (из одного конца города в другой) по пятницам / субботам становятся круглосуточными;

на других линиях — интервалы прибытия транспорта сокращаются до максимум 15 минут.

А в районе Аккер Бриге строят сортировочную станцию, на которую грузы приезжают на авто, но уезжают уже на каргобайках.

Вот так выглядит каргобайк (+ подсказка о том, что за город) Источник: pinterest.com

2018

«Кровавые разборки» продолжаются:

ликвидация парковочных мест в близлежащих к центру районах (если конкретно — 700 штук);

появляется 60 км велодорог + вдоль их проектируются скверы;

растет количество пешеходных зон и улиц со смешанным движением.

В городе появляются зоны, куда нельзя заехать на авто. Если эта зона рядом со школой, высаживайте ребенка заранее. Эту идею тут же заимствуют другие города Норвегии.

2019

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Начиная с 2015 в государстве постепенно снижают скорость авто на улицах городов. Но Лан Мари Нгуен Берг этого мало. Посему даже на скоростных магистралях своего мегаполиса отметку максимальной скорости она снижает с 80 км/ч до 60 км/ч. Аргументирует тем, что «так машины производят меньше пыли».

Часть города, которая подверглась самым радикальным преобразованиям Источник: pinterest.com

Планы на будущее

Ненасытная правительница заявила, что скоро вовсе ограничит скорость движения до 30 км/ч на всех улицах города без исключений. Так что же это за город? Ответ — в следующем видео: