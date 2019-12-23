5 горок, которые нужно покорить на велосипеде прежде, чем умереть

Сегодня рассматриваем «пики» США. Так что если вас однажды вдруг занесет в Северную Америку, обязательно покорите эти горы.

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Возможно, самая известная когда-либо произнесенная цитата о скалолазании, принадлежит бесстрашной легенде альпинизма — Джорджу Мэллори. На вопрос, почему Джордж однажды нацелился на покорение Эвереста, экстремал ответил: «Потому что он есть».

Так и с велосипедистами. Почему мы катаем бреветы — потому что мы можем. Почему и в дождь, и в снег не слезаем с велосипеда — потому что мы это любим. Так и с самыми горными вершинами: мы их покоряем, потому что мы можем и любим. Это вызов самому себе. Испытание на прочность собственных тела и психики. Ну и, разумеется, это неописуемая эйфория, когда удается достичь заветной цели. Особенно если она — покорить одну из ниже описанных гор.

Гора Эванс, Колорадо

Высота — 4348 метров над уровнем моря, впервые покорена в 1863 году.

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Это самая высокогорная асфальтированная дорога в Северной Америке. Взобравшись на нее сверху, можно увидеть кривизну горизонта. Весь подъем составляет около 28 миль (45 км) и достигает высоты 4,3 км над уровнем моря. Подняться на Эванс можно как самому, так и в рамках организованного Gran Fondo или шоссейной гонки (обычно такие там проводятся с полной support team). Одна из таких гонок — The Bob Cook Memorial Mount Evans Hill Climb, проводимая уже более 50 лет. Соревнование сопровождается «техничкой», пунктами гидратации, питания и т.д.

Гора Леммон, Аризона

Высота над уровнем моря — 2 791 м

Продолжительность — 45,8 км.

Горка для велосипедистов любых профилей и специальностей. Средний градиент — 4,1%, в самых трудных местах — 9% (в основном они встречаются ближе к вершине). Поэтому ежегодно на Леммон «взбираются» тысячи «наших». Потому что это очень даже реально.

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Гора Леммон — это потрясающие пейзажи, в том числе тысячи знаковых кактусов сагуаро и мескитовых деревьев. А потом местность уступает место прохладным сосновым лесам… Примерно 2/3 маршрута — визуальный праздник впечатляющих скальных образований, в том числе легендарных худуан — тонких шпилей породы, которые высовываются из подсыхающих водосборных бассейнов.

В отличие от многих продолжительных подъемов с узенькой трассой (которые очень часто изнурительные и мучительные), Леммон имеет широкое полотно, спускаться по которому — удовольствие. Спуск с этой горы — это долгое, радостное и почти расслабляющее дело.

Onion Valley, Калифорния

Высота — 2,800 метров. Продолжительность маршрута — 20,4 км.

Средний градиент — 7,8%, максимальный — 12%. Подъем не из самых легких: постоянно приходится ехать вверх — до тех пор, пока не увидите парковку на вершине. Ну а там — широкие непрерывные панорамные виды на долину Оуэнс, благодаря которым Onion Valley называют одним из самых великолепных подъемов в мире.

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Onion Valley — это также грабен, окруженный 4-километровыми снежными вершинами. Он представляет собой углубленный блок земной коры, расположенный между параллельными вертикальными разломами. Это дает Onion Valley статус особого места, до сих пор считающегося одним из менее пройденных маршрутов США.

Гора Уайтфейс (Whiteface Mountain), Нью-Йорк

Высота — 1,483 метра.

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Часто Уайтфейс сравнивают с Альп-д’Юэз: такая «зубастая», а еще снежная и живописная гора. Первые 12 км градиент — всего лишь 8,6%. Но после того, как проезжаете платную автостраду в начале Мемориального шоссе ветеранов Whiteface, градиент тут же вскакивает до 10% на протяжении следующих 5 км. На вершине — тупик со стоянкой в верхней части и панорамные виды на Lake Placid, горный хребет Адирондак, а в безоблачные дни — видно Монреаль и даже Канаду. Но обязательно возьмите с собой деньги, так как въезд на автостраду — удовольствие не бесплатное.

Митчелл (Mount Mitchell), Северная Каролина

Высота — 2,037 м.

Самая высокая вершина к востоку от реки Миссисипи. Это извилистое 39-километровое восхождение в Черных горах. Проходит через густой лес и ряд туннелей, расположено на дороге Государственного парка Маунт Митчелл, самой высокой легальной асфальтированной дороге на востоке США.

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Градиент не слишком крутой: около 4% в среднем и 9% максимум. Но это довольно долго и может быть жарко / влажно. Можно поехать самому, но многие предпочитают проходить маршрут как часть гонки Assault on Mount Mitchell. Это 165-километровая поездка от Spartanburg (Южная Каролина), вдоль Blue Ridge Parkway — и до вершины в Государственном парке Маунт Митчелл. Полная продолжительность вертикального подъема — более чем 3 км.

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