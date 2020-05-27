Есть велодорожка — не факт, что по ней можно ехать: 5 печальных примеров

Фотоснимки заблокированных велосипедных дорожек, сбивающих с толку знаков и т.п. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Но есть и положительные моменты.
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1. Дерево перекрывают дорожку (Бухарест)
Ехать вверх по стволу. А вы что, еще не научились?
2. Краска кончилась (Лидс)
Пол Бантон из Лидса сообщил: «Длина дорожки — 9 шагов. Короче нее мне видеть не приходилось!»
3. И как это понимать? (Гонконг)
Так какому из знаков верить? Ехать или не ехать?
4. Заваленный мусором маршрут (Бхубанешвар)
Эта фотография сделана в Бхубанешваре на востоке Индии, где часть улицы недавно выделили для езды на велосипеде, но на дорожку свалили мусор.
5. Копы на велодорожке (Кейптаун)
Фото сделано в центре Кейптауна. Это одна из немногих дорожек, которые предназначены только для велосипедов. А на самом деле на ней паркуются все, кому не лень, и полиция задних тоже не пасет.
Но так плохо не везде
1. Берлин
Новая велодорожка в Берлине. Райдер, сделавший снимок, сказал: «Отличная безопасная дорожка для велосипедов. Побольше бы таких».
2. Сеул
На фотографии выше — переделанный для велосипедов автомобильный мост на специально построенном объездном пути вдоль участка реки Накдонг.
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