Путешествия

Есть велодорожка — не факт, что по ней можно ехать: 5 печальных примеров

Фотоснимки заблокированных велосипедных дорожек, сбивающих с толку знаков и т.п. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Но есть и положительные моменты.

1. Дерево перекрывают дорожку (Бухарест)

Ехать вверх по стволу. А вы что, еще не научились?

2. Краска кончилась (Лидс)

Пол Бантон из Лидса сообщил: «Длина дорожки — 9 шагов. Короче нее мне видеть не приходилось!»

3. И как это понимать? (Гонконг)

Так какому из знаков верить? Ехать или не ехать?

4. Заваленный мусором маршрут (Бхубанешвар)

Эта фотография сделана в Бхубанешваре на востоке Индии, где часть улицы недавно выделили для езды на велосипеде, но на дорожку свалили мусор.

5. Копы на велодорожке (Кейптаун)

Фото сделано в центре Кейптауна. Это одна из немногих дорожек, которые предназначены только для велосипедов. А на самом деле на ней паркуются все, кому не лень, и полиция задних тоже не пасет.

Но так плохо не везде

1. Берлин

Новая велодорожка в Берлине. Райдер, сделавший снимок, сказал: «Отличная безопасная дорожка для велосипедов. Побольше бы таких».

2. Сеул

На фотографии выше — переделанный для велосипедов автомобильный мост на специально построенном объездном пути вдоль участка реки Накдонг.

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
City W от Strøm: электровелосипед для представительниц прекрасного пола
Велосипедистка дня: колумбийская фанатка Trek'ов Лаура Отеро
Есть велодорожка — не факт, что по ней можно ехать: 5 печальных примеров
Велосипедистка дня: корейский триатлет Ми Генг
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 15 августа 2019

Огнем и мечом: 5 способов бороться за развитие велосипедной инфраструктуры города
Досуг 7 июня 2019

Велодорожки, за которые проектировщикам надо дать в глаз
Досуг 10 мая 2019

Ученые: развитая велосипедная инфраструктура спасает до 10 000 жизней в год
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK