Есть велодорожка — не факт, что по ней можно ехать: 5 печальных примеров

Фотоснимки заблокированных велосипедных дорожек, сбивающих с толку знаков и т.п. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Но есть и положительные моменты.

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1. Дерево перекрывают дорожку (Бухарест)

Ехать вверх по стволу. А вы что, еще не научились?

2. Краска кончилась (Лидс)

Пол Бантон из Лидса сообщил: «Длина дорожки — 9 шагов. Короче нее мне видеть не приходилось!»

3. И как это понимать? (Гонконг)

Так какому из знаков верить? Ехать или не ехать?

4. Заваленный мусором маршрут (Бхубанешвар)

Эта фотография сделана в Бхубанешваре на востоке Индии, где часть улицы недавно выделили для езды на велосипеде, но на дорожку свалили мусор.

5. Копы на велодорожке (Кейптаун)

Фото сделано в центре Кейптауна. Это одна из немногих дорожек, которые предназначены только для велосипедов. А на самом деле на ней паркуются все, кому не лень, и полиция задних тоже не пасет.

Но так плохо не везде

1. Берлин

Новая велодорожка в Берлине. Райдер, сделавший снимок, сказал: «Отличная безопасная дорожка для велосипедов. Побольше бы таких».

2. Сеул

На фотографии выше — переделанный для велосипедов автомобильный мост на специально построенном объездном пути вдоль участка реки Накдонг.