Обзоры

Ну ты и дерево: велосипед с рамой из бамбука на системе Shimano Deore

Имя автора идеи — Нурдин Касома. Бамбук он превращает в велосипедную раму, а для изготовления остальных деталей использует металлолом.

Весь процесс (производство + сборка) — строго вручную. Помимо бамбука Нурдин Касома использует детали от старых машин и иногда металлолом. Получаются довольно надежные эко-велосипеды, которые гораздо доступнее заводских.

Счастливые обладатели этих агрегатов отмечают:

«Байки довольно удобные. И очень даже комфортные. Особенно это ощущается при езде по бездорожью».

Нурдин это объясняет гибкостью материала:

«Бамбук отлично амортизирует, съедает все вибрации. Алюминий-сталь и рядом не стояли».

«Сделано в Уганде» (с англ.)

«Сделано в Уганде» (с англ.)

Источник: pinterest.com

Читай также: Как сделать велосипед из дерева за 200 часов своими руками

«Велосипеды Нурдина стоят на порядок дешевле заводских аналогов. А про карбон и вовсе нет смысла упоминать. Чего стоит один лишь его импорт. А еще налоги… За эти деньги вы сможете купить целых два бамбуковых байка», — говорит Эймос Нувагаба, один из счастливых обладателей велосипеда Нурдина.

Один байк Нурдин собирает за 7 дней. А вот по чем продает — зависит от модели и пожеланий кастомизации заказчика. Стандартные байки у мастера выглядят приблизительно вот так:

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Как кататься на велосипеде в дождь: 8 советов новичкам
Велосипедистка дня: звезда эротических вело-календарей с ником _de_by
Trek Marlin 7: годный внедорожник с недорогими компонентами
20 лучших велосипедов декабря 2019 по версии Cycling Pulse
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Досуг 24 марта 2019

Как сделать велосипед из дерева за 200 часов своими руками
Досуг 17 ноября 2018

Из карбона и дерева: самый эластичный велосипед в мире
Досуг 15 октября 2018

Arvak Bicycle: деревянный велосипед за $11 000