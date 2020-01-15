Ну ты и дерево: велосипед с рамой из бамбука на системе Shimano Deore

Имя автора идеи — Нурдин Касома. Бамбук он превращает в велосипедную раму, а для изготовления остальных деталей использует металлолом.

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Весь процесс (производство + сборка) — строго вручную. Помимо бамбука Нурдин Касома использует детали от старых машин и иногда металлолом. Получаются довольно надежные эко-велосипеды, которые гораздо доступнее заводских.

Счастливые обладатели этих агрегатов отмечают:

«Байки довольно удобные. И очень даже комфортные. Особенно это ощущается при езде по бездорожью».

Нурдин это объясняет гибкостью материала:

«Бамбук отлично амортизирует, съедает все вибрации. Алюминий-сталь и рядом не стояли».

«Сделано в Уганде» (с англ.) Источник: pinterest.com

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«Велосипеды Нурдина стоят на порядок дешевле заводских аналогов. А про карбон и вовсе нет смысла упоминать. Чего стоит один лишь его импорт. А еще налоги… За эти деньги вы сможете купить целых два бамбуковых байка», — говорит Эймос Нувагаба, один из счастливых обладателей велосипеда Нурдина.

Один байк Нурдин собирает за 7 дней. А вот по чем продает — зависит от модели и пожеланий кастомизации заказчика. Стандартные байки у мастера выглядят приблизительно вот так: