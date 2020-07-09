Factor LS: первый грейвел бренда с рамой весом 950 граммов

«Factor LS имеет проверенную гоночную геометрию и принимает шины шириной до 43 мм», — заявляют представители бренда. Что еще они рассказали про новинку?
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Factor LS не имеет какой-либо причудливой технологической подвески (как, например, Cannondale Topstone Carbon Lefty 2021). Колесная база — 100,5 см, угол трубы головки —72,3°, рулевой стакан — 566 мм (в размере 54) — одним словом, «обычный классический грейвел, созданный для побед».
Factor LS — «классический грейвел, созданный для побед» Источник: pinterest.com
Factor LS — «классический грейвел, созданный для побед»
Источник: pinterest.com
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Рама имеет «дыры» для трех флягодержателей + верхняя труба Bento Mount с отверстиями для крепления вело-бардачка. Как гоночный байк, Factor LS не имеет креплений для крыльев. Но 22 июня 2020 англичане обновили информацию о велосипеде и заявили, что они (крепления для крыльев) есть. На фото пока невидно.
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22 июня 2020 заявлено: «Factor LS имеет крепления для крыльев». Пока не видно Источник: pinterest.com
22 июня 2020 заявлено: «Factor LS имеет крепления для крыльев». Пока не видно
Источник: pinterest.com
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Уже известна цена — $2,700 за раму. В обвесе SRAM Force eTap AXS с колесами Thirty и прочими комплектующими от Black Inc — $6,999. Готовы платить такие деньги за грейвел, который тут же сделали официальным байком команды Panaracer / Factor Gravel team?
950-граммовая рама Factor LS — $2,700 Источник: pinterest.com
950-граммовая рама Factor LS — $2,700
Источник: pinterest.com
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