Самые легкие, но очень дорогие шоссейные велосипеды по версии Cycling News

Продолжаем рассматривать список самых легких шоссейных велосипедов по версии наших коллег из британского Cycling News.

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Первая часть списка опубликована тут. Сегодня — «продолжение банкета».

BMC Teammachine SLR01 Disc Two

Вес : 7,14 кг (согласно Cycling News )

: 7,14 кг (согласно ) Цена: $11,900

Опускание седла для повышения комфорта и аэродинамики было обязательным элементом дизайна шоссейного велосипеда 2019 года, но BMC это применили еще в 2010-м на прогрессивном Teammachine. Именно благодаря сему байк великолепен и уже 10 лет остается одним из лучших и самых легких велосипедов шоссе.

Благодаря сочетанию эффективности, комфорта и идеально сбалансированной управляемости BMC Teammachine тут же стал официальным велосипедом команды Dimension Data.

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С добавлением гидравлических дисковых тормозов, полуинтегрированной системы «вынос-руль» (которая все еще сохраняет возможность регулировки — удобно как для подгонки, так и для технического обслуживания) и обновленной системы прокладки кабелей, Teammachine — это скорее эволюция, чем революция. Но в данном шоссейнике все равно мало что выглядит устаревшим.

Возможно, в будущих моделях кому-то хотелось бы увидеть уклон в сторону «аэро», но это не есть главным недостатком байка. Что же тогда? Ответ: цена. Для покупки BMC Teammachine SLR01 Disc Two вам нужны очень глубокие карманы.

BMC Teammachine SLR01 Disc Two — $11,900 Источник: pinterest.com

Trek Emonda

Вес : 6,86 кг (согласно Cycling News )

: 6,86 кг (согласно ) Цена: $12,150

Недавно вышла обновленная модель, специально заточенная для быстрого и безболезненного покорения гор Альп-д’Юэз. Теперь рама — из нового еще более прочного и легкого сплава карбона, имеет переработанную геометрию труб и позволяет экономить миллион ватт и еще больше времени в гонках как на холмах, так и на «равнинке».

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Trek’и адаптировали каждый компонент велосипеда в соответствие размеру фрейма, так что байки еще и смотрятся красиво, никакого безобразия. Bike&Me уже писали про обновленный Trek Emonda, хотите подробностей — кликайте сюда. Весь модельный ряд — смотрите его тут.

Trek Emonda — $12,150 Источник: pinterest.com

Factor O2 VAM Disc

Вес : 6,78 кг (согласно Cycling News )

: 6,78 кг (согласно ) Цена: $11,300

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Предсказуемый, уверенный, уравновешенный и невероятно легкий шоссейный велосипед. Вряд ли мы, простые смертные, поймем все его преимущества, катаясь на обычных дорогах да холмах. Да и инженеры бренда утверждают, Factor O2 VAM Disc — не «мастер на все руки». Он идеален для ситуаций, когда «градиент растет и сила тяжести все больше дает о себе знать».

Редакторы Cycling News назвали шоссейник «зенитом жанра» и заявили: «Если нужна не гибкость, а скорость, то вам точно не сюда». Вероятно, намекают: ищите «аэро» (например, вот этот скоростной агрегат).

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Factor O2 VAM Disc — $11,300 Источник: pinterest.com

Canyon Ultimate CF SLX Disc 9.0

Вес : 7,1 кг (согласно Cycling News )

: 7,1 кг (согласно ) Цена: $8,150

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Линейка включает в себя женские модели. И тут есть интересный момент: в Canyon утверждают, что женский фрейм-комплект легче и более аэродинамичен, чем мужской вариант. Но в то же время утверждение противоречит заявленному весу:

от 7,07 кг для женских рам и до 6,89 кг для мужских рам (для дисковой версии ETAP).

Топовая модификация оснащена трансмиссией Shimano Dura-Ace с интегрированным рулем (хотя тросы не спрятаны внутрь), колесами DT Swiss ARC 1400 Dicut в паре с шинами Schwalbe Pro One Evo 25 мм и седлом Fizik Antares R3.

Canyon Ultimate CF SLX Disc 9.0 — $8,150 Источник: pinterest.com

Cervelo R5 Red eTap AXS

Вес : 6,9 кг (согласно Cycling News )

: 6,9 кг (согласно ) Цена: $10,500

Не стоит недооценивать эту машину. Хоть R5 и похож на пережиток ушедшей эпохи (классический профиль труб и в целом рама), это волк в овечьей шкуре. Не зря же на нем гоняется и побеждает сам Тюм Дюмулен.

Том Дюмулен — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за Team Sunweb. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Чемпион мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом 2017 года.

Cervelo R5 соткан из аэродинамических трубок Cervelo Squoval ™ Max, настроенных на баланс феноменальных уровней жесткости с небольшим весом, в то время как стабильная, но в то же время крутая геометрия и гидравлические дисковые тормоза обеспечивают уверенность в управлении. Байк также имеет зазор для 30-миллиметровых шин, поэтому если желаете больше объема для сцепления и комфорта на неровных дорогах, то милости просим.

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Данный Cervelo имеет собственный карбоновый фрейм, стакан и руль. Здесь есть какие-то признаки аэродинамики, но байк еще не пошел по пути полной интеграции руля в стиле Cervelo S5. Это неизменно означает небольшое ухудшение аэродинамики, но также то, что можете легко изменить длину штока или ширину руля в соответствии с вашими индивидуальными требованиями — то, что невозможно при полностью интегрированной системе.

Bike&Me уже писали про одну из модификаций данного велосипеда, подробности про него можете почитать тут.

Cervelo R5 Red eTap AXS — $10,500 Источник: pinterest.com

Wilier Zero SLR Disc Dura-Ace Di2

Вес : 6,8 кг (согласно Cycling News )

: 6,8 кг (согласно ) Цена: $12,500

Сверхлегкая карбоновая рама с усеченными трубными профилями и проверенной временем геометрией, прочная вилка, встроенный руль и полная интеграция кабелей, гидравлические дисковые тормоза, карбоновые колеса и зазор для 28 мм шин — в нем прекрасно все.

А еще итальянцы идут на встречу своим клиентам — предлагают несколько цветов на выбор:

матовый черный с белой отделкой;

матовый бархатно-красный;

глянцевый синий.

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Wilier Zero SLR Disc Dura-Ace Di2 дороговат ($12,500 по версии Cycling News). Но за эти деньги покупаете европейский бренд с более чем 100-летним опытом создания велосипедов и всем гоночным наследием. Жаль лишь, в модельном ряде пока отсутствуют женские модели. Но, вероятно, в ближайшем будущем Wilier это исправят.

Wilier Zero SLR Disc Dura-Ace Di2 — $12,500 Источник: pinterest.com