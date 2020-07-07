Обзоры

Самые легкие, но очень дорогие шоссейные велосипеды по версии Cycling News

Продолжаем рассматривать список самых легких шоссейных велосипедов по версии наших коллег из британского Cycling News.

Первая часть списка опубликована тут. Сегодня — «продолжение банкета».

BMC Teammachine SLR01 Disc Two

  • Вес: 7,14 кг (согласно Cycling News)
  • Цена: $11,900

Опускание седла для повышения комфорта и аэродинамики было обязательным элементом дизайна шоссейного велосипеда 2019 года, но BMC это применили еще в 2010-м на прогрессивном Teammachine. Именно благодаря сему байк великолепен и уже 10 лет остается одним из лучших и самых легких велосипедов шоссе.

  • Благодаря сочетанию эффективности, комфорта и идеально сбалансированной управляемости BMC Teammachine тут же стал официальным велосипедом команды Dimension Data.

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С добавлением гидравлических дисковых тормозов, полуинтегрированной системы «вынос-руль» (которая все еще сохраняет возможность регулировки — удобно как для подгонки, так и для технического обслуживания) и обновленной системы прокладки кабелей, Teammachine — это скорее эволюция, чем революция. Но в данном шоссейнике все равно мало что выглядит устаревшим.

Возможно, в будущих моделях кому-то хотелось бы увидеть уклон в сторону «аэро», но это не есть главным недостатком байка. Что же тогда? Ответ: цена. Для покупки BMC Teammachine SLR01 Disc Two вам нужны очень глубокие карманы.

BMC Teammachine SLR01 Disc Two — $11,900

BMC Teammachine SLR01 Disc Two — $11,900

Источник: pinterest.com

Trek Emonda

  • Вес: 6,86 кг (согласно Cycling News)
  • Цена: $12,150

Недавно вышла обновленная модель, специально заточенная для быстрого и безболезненного покорения гор Альп-д’Юэз. Теперь рама — из нового еще более прочного и легкого сплава карбона, имеет переработанную геометрию труб и позволяет экономить миллион ватт и еще больше времени в гонках как на холмах, так и на «равнинке».

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Trek’и адаптировали каждый компонент велосипеда в соответствие размеру фрейма, так что байки еще и смотрятся красиво, никакого безобразия. Bike&Me уже писали про обновленный Trek Emonda, хотите подробностей — кликайте сюда. Весь модельный ряд — смотрите его тут.

Trek Emonda — $12,150

Trek Emonda — $12,150

Источник: pinterest.com

Factor O2 VAM Disc

  • Вес: 6,78 кг (согласно Cycling News)
  • Цена: $11,300

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Предсказуемый, уверенный, уравновешенный и невероятно легкий шоссейный велосипед. Вряд ли мы, простые смертные, поймем все его преимущества, катаясь на обычных дорогах да холмах. Да и инженеры бренда утверждают, Factor O2 VAM Disc — не «мастер на все руки». Он идеален для ситуаций, когда «градиент растет и сила тяжести все больше дает о себе знать».

Редакторы Cycling News назвали шоссейник «зенитом жанра» и заявили: «Если нужна не гибкость, а скорость, то вам точно не сюда». Вероятно, намекают: ищите «аэро» (например, вот этот скоростной агрегат).

Factor O2 VAM Disc — $11,300

Factor O2 VAM Disc — $11,300

Источник: pinterest.com

Canyon Ultimate CF SLX Disc 9.0

  • Вес: 7,1 кг (согласно Cycling News)
  • Цена: $8,150

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Линейка включает в себя женские модели. И тут есть интересный момент: в Canyon утверждают, что женский фрейм-комплект легче и более аэродинамичен, чем мужской вариант. Но в то же время утверждение противоречит заявленному весу:

  • от 7,07 кг для женских рам и до 6,89 кг для мужских рам (для дисковой версии ETAP).

Топовая модификация оснащена трансмиссией Shimano Dura-Ace с интегрированным рулем (хотя тросы не спрятаны внутрь), колесами DT Swiss ARC 1400 Dicut в паре с шинами Schwalbe Pro One Evo 25 мм и седлом Fizik Antares R3.

Canyon Ultimate CF SLX Disc 9.0 — $8,150

Canyon Ultimate CF SLX Disc 9.0 — $8,150

Источник: pinterest.com

Cervelo R5 Red eTap AXS

  • Вес: 6,9 кг (согласно Cycling News)
  • Цена: $10,500

Не стоит недооценивать эту машину. Хоть R5 и похож на пережиток ушедшей эпохи (классический профиль труб и в целом рама), это волк в овечьей шкуре. Не зря же на нем гоняется и побеждает сам Тюм Дюмулен.

  • Том Дюмулен — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за Team Sunweb. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Чемпион мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом 2017 года.

Cervelo R5 соткан из аэродинамических трубок Cervelo Squoval ™ Max, настроенных на баланс феноменальных уровней жесткости с небольшим весом, в то время как стабильная, но в то же время крутая геометрия и гидравлические дисковые тормоза обеспечивают уверенность в управлении. Байк также имеет зазор для 30-миллиметровых шин, поэтому если желаете больше объема для сцепления и комфорта на неровных дорогах, то милости просим.

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Данный Cervelo имеет собственный карбоновый фрейм, стакан и руль. Здесь есть какие-то признаки аэродинамики, но байк еще не пошел по пути полной интеграции руля в стиле Cervelo S5. Это неизменно означает небольшое ухудшение аэродинамики, но также то, что можете легко изменить длину штока или ширину руля в соответствии с вашими индивидуальными требованиями — то, что невозможно при полностью интегрированной системе.

  • Bike&Me уже писали про одну из модификаций данного велосипеда, подробности про него можете почитать тут.

Cervelo R5 Red eTap AXS — $10,500

Cervelo R5 Red eTap AXS — $10,500

Источник: pinterest.com

Wilier Zero SLR Disc Dura-Ace Di2

  • Вес: 6,8 кг (согласно Cycling News)
  • Цена: $12,500

Сверхлегкая карбоновая рама с усеченными трубными профилями и проверенной временем геометрией, прочная вилка, встроенный руль и полная интеграция кабелей, гидравлические дисковые тормоза, карбоновые колеса и зазор для 28 мм шин — в нем прекрасно все.

А еще итальянцы идут на встречу своим клиентам — предлагают несколько цветов на выбор:

  • матовый черный с белой отделкой;
  • матовый бархатно-красный;
  • глянцевый синий.

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Wilier Zero SLR Disc Dura-Ace Di2 дороговат ($12,500 по версии Cycling News). Но за эти деньги покупаете европейский бренд с более чем 100-летним опытом создания велосипедов и всем гоночным наследием. Жаль лишь, в модельном ряде пока отсутствуют женские модели. Но, вероятно, в ближайшем будущем Wilier это исправят.

Wilier Zero SLR Disc Dura-Ace Di2 — $12,500

Wilier Zero SLR Disc Dura-Ace Di2 — $12,500

Источник: pinterest.com

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