Обзоры

Cervélo, Open и 3T: самые крутые велосипеды одного из самых креативных дизайнеров мира

Именно так выглядят велосипеды, за которыми будущее.

Жерар Врумен — голландский инженер-механик и владелец Open Cycle. Ранее он был соучредителем Cervélo и ныне уже несуществующей Cervélo TestTeam. Он покинул операционную часть Cervelo в мае 2011 года и сперва с Энди Кесслером (американский инвестор и бизнесмен) основал Open Cycle, затем — собственный бренд велосипедов — 3T.

 Недавно Жерар выпустил новенький грейвел 3T Exploro Race Max, новость о котором тут же облетела весь мир велоспорта и любителей гравия. Сегодня мы смотрим на новинку, а также вспоминаем самые крутые работы голландского инженера механика.

3T Exploro Race Max

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Race Max — эволюционировавший гравийник 3T Exploro, выпущенный несколько лет назад. Эксперты из Global Cycling Network уже успели на нем покататься, и байком очень довольны. «Теперь это машина с улучшенным дорожным просветом, лучшей аэродинамикой и новым комплектом колес 3T Discus. очень вероятно, что это новый самый быстрый гравийный велосипед в мире», — пишут британские коллеги.

Обзор новинки:

Ну а теперь давайте взглянем на самые крутые велосипеды, в создании которых принимал участие Жерар Врумен.

1. На Toronto Bike Show

Жерар (справа) на Toronto Bike Show (тогда еще работал на Cervelo). С этого все начиналось.

Жерар (справа) на Toronto Bike Show

Жерар (справа) на Toronto Bike Show

Источник: pinterest.com

2. Cervelo Тура Хусховда

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Тур Хусховд — норвежский профессиональный шоссейный велогонщик, выступавший за команду Credit Agricole. Один из лучших спринтеров в современном велоспорте. Первый норвежец, примеривший желтую майку Тур де Франс, а также первый норвежец-победитель чемпионата мира в 2010 году. Угадайте, на каком велосипеде он соревновался?

Тур Хусховд. Добывает победу на Cervelo

Тур Хусховд. Добывает победу на Cervelo

Источник: pinterest.com

3. Cervelo P5

Велосипед из-под пера Жерара, который регулярно принимает участие и побеждает на этапах гонок с раздельным стартом Тур де Франс и Ironman.

Cervelo P5 — одна из лучших машин для time trial и триатлона

Cervelo P5 — одна из лучших машин для time trial и триатлона

Источник: pinterest.com

4. Cervelo S5

Это велосипед, идеи которого Жерар часто применяет для проектирования 3T.

Cervelo S5. Один из самых популярных велосипедов шоссе

Cervelo S5. Один из самых популярных велосипедов шоссе

Источник: pinterest.com

5. 3T Strada

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Велосипед с одной звездой спереди, разработанный в 2017-м для команды Aqua Blue Sport. Байк победил в нескольких гонках, но затем UCI выдвинули требование: только две передние звезды. 3T Strada пришлось «допилить»…

3T Strada, разработанный в 2017 для Aqua Blue Sport

3T Strada, разработанный в 2017 для Aqua Blue Sport

Источник: pinterest.com

6. Грейвел Open Up

Один из первых грейвелов бренда, мгновенно снискавший любовь среди фанатов гравия.

Open Up. Один из первых велосипедов бренда

Open Up. Один из первых велосипедов бренда

Источник: pinterest.com

7. 3T Exploro

Предшественник Open Up, появившийся в 2016-м. 3T Exploro = «аэро» + «зазоры для грунтов». Революционная машина.

Аэрогрейвел 3T Exploro

Аэрогрейвел 3T Exploro

Источник: pinterest.com

8. RBA 3T Strada

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С трансмиссией SRAM AXS Red 1x, системой 3T Torno с карбоновым кривошипом и колесами Hunt Limitless, этот велосипед выглядел очень привлекательно + достиг впечатляющего веса — 7,130 кг.

RBA 3T Strada, который из-за трансмиссии не пустили на Тур де Франс

RBA 3T Strada, который из-за трансмиссии не пустили на Тур де Франс

Источник: pinterest.com

9. Open WI.DE

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В 2019 году Жерар поднял тему гравийного велосипеда на новый уровень, представив Open WI.DE, в котором теперь использовались двухсторонние цепные стойки. Даже с массивными 2,4-дюймовыми шипованными шинами байк весил чуть более 8,100 кг и был признан лучшим универсальным гравийным велосипедом по версии Road Bike Action.

Open WI.DE, поднявший гравийники на новый уровень

Open WI.DE, поднявший гравийники на новый уровень

Источник: pinterest.com

Лишь один из примеров того, что способен выдержать этот грейвел:

Коротко о том, что может выдержать Open WI.DE

Коротко о том, что может выдержать Open WI.DE

Источник: pinterest.com

Если однажды вас кто-то спросит, на что способен гравийный Open WI.DE, просто покажите ему этот снимок:

Open WI.DE. Не только для путешествий

Open WI.DE. Не только для путешествий

Источник: pinterest.com

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