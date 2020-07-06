Cervélo, Open и 3T: самые крутые велосипеды одного из самых креативных дизайнеров мира

Именно так выглядят велосипеды, за которыми будущее.

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Жерар Врумен — голландский инженер-механик и владелец Open Cycle. Ранее он был соучредителем Cervélo и ныне уже несуществующей Cervélo TestTeam. Он покинул операционную часть Cervelo в мае 2011 года и сперва с Энди Кесслером (американский инвестор и бизнесмен) основал Open Cycle, затем — собственный бренд велосипедов — 3T.

Недавно Жерар выпустил новенький грейвел 3T Exploro Race Max, новость о котором тут же облетела весь мир велоспорта и любителей гравия. Сегодня мы смотрим на новинку, а также вспоминаем самые крутые работы голландского инженера механика.

3T Exploro Race Max

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Race Max — эволюционировавший гравийник 3T Exploro, выпущенный несколько лет назад. Эксперты из Global Cycling Network уже успели на нем покататься, и байком очень довольны. «Теперь это машина с улучшенным дорожным просветом, лучшей аэродинамикой и новым комплектом колес 3T Discus. очень вероятно, что это новый самый быстрый гравийный велосипед в мире», — пишут британские коллеги.

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Обзор новинки:

Ну а теперь давайте взглянем на самые крутые велосипеды, в создании которых принимал участие Жерар Врумен.

1. На Toronto Bike Show

Жерар (справа) на Toronto Bike Show (тогда еще работал на Cervelo). С этого все начиналось.

Жерар (справа) на Toronto Bike Show Источник: pinterest.com

2. Cervelo Тура Хусховда

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Тур Хусховд — норвежский профессиональный шоссейный велогонщик, выступавший за команду Credit Agricole. Один из лучших спринтеров в современном велоспорте. Первый норвежец, примеривший желтую майку Тур де Франс, а также первый норвежец-победитель чемпионата мира в 2010 году. Угадайте, на каком велосипеде он соревновался?

Тур Хусховд. Добывает победу на Cervelo Источник: pinterest.com

3. Cervelo P5

Велосипед из-под пера Жерара, который регулярно принимает участие и побеждает на этапах гонок с раздельным стартом Тур де Франс и Ironman.

Cervelo P5 — одна из лучших машин для time trial и триатлона Источник: pinterest.com

4. Cervelo S5

Это велосипед, идеи которого Жерар часто применяет для проектирования 3T.

Cervelo S5. Один из самых популярных велосипедов шоссе Источник: pinterest.com

5. 3T Strada

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Велосипед с одной звездой спереди, разработанный в 2017-м для команды Aqua Blue Sport. Байк победил в нескольких гонках, но затем UCI выдвинули требование: только две передние звезды. 3T Strada пришлось «допилить»…

3T Strada, разработанный в 2017 для Aqua Blue Sport Источник: pinterest.com

6. Грейвел Open Up

Один из первых грейвелов бренда, мгновенно снискавший любовь среди фанатов гравия.

Open Up. Один из первых велосипедов бренда Источник: pinterest.com

7. 3T Exploro

Предшественник Open Up, появившийся в 2016-м. 3T Exploro = «аэро» + «зазоры для грунтов». Революционная машина.

Аэрогрейвел 3T Exploro Источник: pinterest.com

8. RBA 3T Strada

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С трансмиссией SRAM AXS Red 1x, системой 3T Torno с карбоновым кривошипом и колесами Hunt Limitless, этот велосипед выглядел очень привлекательно + достиг впечатляющего веса — 7,130 кг.

RBA 3T Strada, который из-за трансмиссии не пустили на Тур де Франс Источник: pinterest.com

9. Open WI.DE

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В 2019 году Жерар поднял тему гравийного велосипеда на новый уровень, представив Open WI.DE, в котором теперь использовались двухсторонние цепные стойки. Даже с массивными 2,4-дюймовыми шипованными шинами байк весил чуть более 8,100 кг и был признан лучшим универсальным гравийным велосипедом по версии Road Bike Action.

Open WI.DE, поднявший гравийники на новый уровень Источник: pinterest.com

Лишь один из примеров того, что способен выдержать этот грейвел:

Коротко о том, что может выдержать Open WI.DE Источник: pinterest.com

Если однажды вас кто-то спросит, на что способен гравийный Open WI.DE, просто покажите ему этот снимок:

Open WI.DE. Не только для путешествий Источник: pinterest.com