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Fiido D11: электробайк-«пушинка» с запасом хода 100 км

Вес Fiido D11 — всего 12,9 кг, что для электробайка непристойно мало. Он что, весь из карбона?

Нет, рама Fiido D11 — алюминий. «Он просто компактній, кладной, и не имеет ничего лишнего. Да и эргономика у него высокая», — пишет производитель. А что у велосипеда «под капотом»?

Fiido D11: рамы — алюминий

Fiido D11: рамы — алюминий

Источник: pinterest.com

Характеристики Fiido D11

Электромотор мощностью 250 Ватт, максимальная скорость — 25 км/ч, 7-ступенчатая Shimano + «режим электроскутера» с тремя скоростями на выбор. Все просто и со вкусом.

Fiido D11: вес — 12,9 кг, запас хода — 100 км

Fiido D11: вес — 12,9 кг, запас хода — 100 км

Источник: pinterest.com

Цена

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В данный момент лот с Fiido D11 еще находится на Indiegogo, но средства уже собрал: вместо необходимых $100 000 — $3 300 673. Производитель настолько рад, что повесил скидку на электровелосипед в размере 38%. И теперь вместо 10 068 гонконгских долларов байк стоит 6 968, что в переводе на американские — $899.

Хотели бы иметь такого коня в своем велопарке?

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