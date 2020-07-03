Обзоры

5 самых легких шоссейных велосипедов по версии Cycling News

Наши коллеги из британского Cycling News опубликовали список самых легких по их версии шоссейных велосипедов. Разумеется, там лишь «горнячки», никаких аэро. Что за байки?

Раньше все стремились к минимальному весу велосипеда. В итоге началась гонка технологий, и самый легкий байк был у того, у кого больше денег. UCI урегулировали эту несправедливость требованием к минимальному весу шоссейника — не менее 6,8 кг.

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Затем пришли аэро-велосипеды, которые самыми легкими уж точно не назовешь. Что имеем сегодня? Мода на «аэро» еще не отступила, но многие производители уже давно делают байки с оглядкой в сторону увеличения аэродинамических характеристик без увеличения веса велосипеда. При этом байки остаются быстрыми, резкими, дерзкими… Списком таких редакция Cycling News с нами и поделилась. Что за аппараты?

Wilier Zero SLR Disc Dura-Ace Di2 — один из самых легких шоссейников (Cycling News)

Wilier Zero SLR Disc Dura-Ace Di2 — один из самых легких шоссейников (Cycling News)

Источник: pinterest.com

Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod Dura-Ace Di2 Disc

  • Вес: 7,49 кг (согласно Cycling News)

Модель 2020 имеет укороченные трубки, интегрированные вынос и руль, специально разработанные колеса. Также SuperSix имеет великолепную эффективность педалирования, малый вес и острое, как бритва, управление. Опущенное седло повышает комфорт, а гидравлические дисковые тормоза обеспечивают улучшенный контроль торможения и больший зазор для шин.

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Все это превращает данный Cannondale в универсальный аппарат, вес которого всего на полкило превышает требования UCI. Не велосипед, сказка. Единственный недостаток — плата за активацию встроенного измерителя мощности Power2Max. Но эксперты говорят, это один из лучших датчиков. Так что не обессудьте. Хотя, активация — $490…

Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod Dura-Ace Di2 Disc — 7,49 кг

Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod Dura-Ace Di2 Disc — 7,49 кг

Источник: pinterest.com

Старший брат Cannondale SuperSix, который все еще «аэро» — смотрите:

Giant TCR Advanced SL 0

  • Вес: 6,96 кг (согласно Cycling News)

Гоночный байк мирового класса, сочетающий в себе малый вес, аэродинамику и эффективность. Giant TCR — шоссейник, на который стоит обратить внимание любителям экономить на каждом грамме.

Giant TCR Advanced SL 0 — 6,96 кг

Giant TCR Advanced SL 0 — 6,96 кг

Источник: pinterest.com

Specialized S-Works Tarmac SL6 Disc Dura-Ace Di2

  • Вес: 6,8 кг (согласно Cycling News)

Один из самых популярных велосипедов на рынке. Обновленная модель сохранила фантастическую эффективность и управляемость, при этом прибавила в аэродинамике и почти стала в один ряд со Specialized S-Works Venge. Главные особенности новинки — перепроектированные формы труб, опущенное седло, компоненты в стоке — карбоновое рельсовое седло S-Works Toupé, карбоновый руль и карбоновые колеса Roval CLX 50 с дисками CeramicSpeed ​​и шины Specialized Turbo Cotton.

Также «Спеши» построили велосипед по технологии Rider-First Engineering, что означает: каждый размер рамы получает определенные размеры труб и угол вилки — дабы сохранить превосходное качество езды.

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Но в пику другим брендам американцы решили: долой гендерные геометрии. И теперь все, что они предлагают представительницам прекрасного пола — подбирать в соответствие своим требованиям компоненты (седла, выносы, рули…). Не самый толерантный подход, но занимать одну из лидирующих позиций на рынке «Спешам» это не мешает, и уж тем более попадать в списки вроде этого.

Specialized S-Works Tarmac SL6 Disc Dura-Ace Di2 — 6,8 кг

Specialized S-Works Tarmac SL6 Disc Dura-Ace Di2 — 6,8 кг

Источник: pinterest.com

Scott Addict RC Premium

  • Вес: 7,12 кг (согласно Cycling News)

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«Премиальный Скотт» оснащен колесами DT Swiss, полным комплектом дисковых тормозов Shimano Dura-Ace Di2 + полностью интегрированные вынос / руль, благодаря которым нет торчащих кабелей. Просто и со вкусом.

Scott Addict RC Premium — 7,12 кг

Scott Addict RC Premium — 7,12 кг

Источник: pinterest.com

Брат Scott Addict, который тоже мало весит, но катается по грязи — смотрите:

Bianchi Specialissima CV Ultegra

  • Вес: 7,55 кг (согласно Cycling News)

Bianchi = эстетика, классика. Specialissima — эстетика, «застрявшая» на полпути в мир легковесных велосипедов. Да, весит он не 6,8 кг (как Specialized S-Works Tarmac SL6 Disc Dura-Ace Di2 или Giant TCR Advanced SL 0), в стоке оснащен алюминиевыми колесами Fulcrum и не электронной Ultegra с некрасиво торчащими проводами…

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Но вы всегда сможете достать из кошелька еще пару тысяч долларов и доплатить за Di2 и карбоновые DT Swiss. Bianchi Specialissima CV Ultegra — отличная отправная точка в мир самых легких шоссейных велосипедов, и спасибо за этому 780-граммовой карбоновой раме.

Bianchi Specialissima CV Ultegra — 7,55 кг

Bianchi Specialissima CV Ultegra — 7,55 кг

Источник: pinterest.com

Вы спросите: «А где BMC Teammachine, Trek Emonda, Canyon Ultimate, Cervelo R5». А мы вам ответим: «Продолжение следует». Оставайтесь с Bike&Me.

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