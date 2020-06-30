Specialized Epic и Specialized Epic Evo: отныне самые шустрые горные велосипеда бренда

«Новые велосипеды серии Epic (в том числе Specialized Epic Evo) еще легче, еще ниже, еще быстрее», — хвастаются инженеры бренда. Чем еще байки хороши?

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Что? Горный Specialized? Да, именно так, ибо бренд уже 20 лет выступает и уверенно чувствует себя в индустрии mtb, имея более 100 побед и подиумов на Кубках мира. Недавно американцы порадовали очередными шедеврами — Specialized Epic и Specialized Epic Evo. Велосипеды подверглись радикальному обновлению с использованием современной формы и геометрии труб, а также легендарной платформы подвески Brain. Все разрабатывали в рамках коллаборации с эндорсерами бренда — дабы улучшить качество езды и эффективность.

Specialized Epic и Specialized Epic Evo — отныне самые быстрые горные Specialized Источник: pinterest.com

Рама. Геометрия

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Specialized Epic 2021 имеет совершенно новую раму, построенную вокруг колес размером 29 x 2,3 дюйма и 100 мм переднего / заднего хода. Американцы заявляют, карбоновая рама FACT 11 из углеродного волокна обеспечивает более гибкую платформу для педалирования и на 15% более жесткий задний треугольник. Пересмотренные формы труб и новые методы укладки тросов помогли сэкономить на весе, который теперь легче предыдущего S-Works Epic на 100 граммов и составляет невероятные 9,3 кг.

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С точки зрения чисел: в новомодной геометрии высота нижнего кронштейна снижена на 9 мм, а дабы «сбалансировать уравнение» + были введены более слабый угол наклона головки 67,5° в сочетании с 44-миллиметровым смещением вилки + более короткая 433-миллиметровая цепь и более длинный вылет.

Почти все Specialized Epic и Specialized Epic Evo оснащаются трансмиссиями от SRAM Источник: pinterest.com

Задняя подвеска

В основе — пресловутая платформа Brain, разработанная в рамках коллаборации Specialized — Fox и переработана с участием эндорсеров брендов. Имеет инерционный клапан, который в последнем поколении велосипедов стал еще умнее, чувствительнее и более «восприимчивым». Не последнюю роль в этом сыграла улучшенная 100-миллиметровая сборка задней подвески Rx XC Tune.

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Задний амортизатор RockShox Rx XC Brain на новом Specialized поставляется в стоковом варианте Epic, в то время как прокачанный Brain RockShox SID RL доступен только для модели Expert и выше. И да: базовая модель Epic Comp поставляется не самой выдающейся вилкой RockShox Reba RL.

Подвес Specialized Epic и Specialized Epic Evo разработан в сотрудничестве с FOX Источник: pinterest.com

Колеса Specialized Epic и Specialized Epic Evo

Для новеньких велосипедов «Спеши» заказали новенькие карбоновые Roval SL — глубиной 29 мм и шириной внутреннего обода 25 мм — двух показателей, которые (по мнению инженеров) помогают улучшить сцепление и снизить давление в шинах. Вес пары — впечатляющие 1240 граммов.

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Еще одна особенность — совершенно новая конструкция паза, в конечном итоге уменьшающая защемление покрышки на технических спусках — область, которая в прошлом регулярно «топила» велосипеды бренда.

Колеса Specialized Epic — Roval SL, «обернутые» в резину Fast Trak Источник: pinterest.com

Specialized Epic Evo

Велосипед, стирающий границу между XC и трейлами. Это скоростная машина с полным отказом от технологии Brain в пользу более традиционной системы подвески, с которой ход заднего амортизатора составляет 110 мм. При этом байк все же выигрывает Rx CX Tune, так как все Specialized Epic Evo оснащаются вилками RockShox с ходом 120 мм.

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Как бы то ни было, серия Evo тяготеет к расслабленной райдера: угол головки составляет 66.5°, более длинные цепные стойки (увеличены на 5 мм — 438 мм), более короткий радиус действия, более слабый угол трубки седла и нижний кронштейн 336 мм. Однако, если для вас это все слишком «махрово», байк оснащен флип-фишкой, с помощью которой можно увеличить угол наклона головки (+0,5° = 67°) + увеличение нижнего кронштейна на 6 мм (= 330 мм).

Бонусы — тщательно подобранные компоненты в виде седла X-Fusion Manic и более мощные суппорты с четырьмя опорами.

Specialized Epic Evo — велосипед, стирающий границу между XC и трейлами Источник: pinterest.com

Цены и ассортимент

Имеется четыре модели Epic на выбор. Epic Comp — предложение для начинающих по цене «не начинающей» — $4,125. Байк имеет карбоновую раму FACT 11 м, 12-скоростную трансмиссию Shimano SLX, 100-мм вилку RockShox Reba RL и подвес RockShox-Special Rx XC Tune Brain shock.

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Epic Expert стоимостью $5,925 расположен на ступеньку выше — с трансмиссией 10-50t SRAM X01 Eagle, тормозами уровня SRAM, 100-миллиметровой вилкой RockShox SID SL Brain, задними амортизаторами RockShox-Specialized Rx XC Tune Brain и карбоновыми колесами Roval Control. За $8,250 — Epic Pro с трансмиссией SRAM AXS Eagle, тормозами Level TLM и множеством других углеродных компонентов.

Максимальная цена на Specialized S-Works Epic составляет $11,524. Самое интересное в нем — карбоновая рама Fact 12, вилка RockShox SID SL Ultimate, трансмиссия SRAM XX1 AXS Eagle 1x12 и тормоза Level Ultimate. Байк катится на карбоновых колесах Roval Control, «завернутых» в резину Fast Trak 29 x 2,3 дюйма.

В розницу «машины» поступают с 4 июня 2020 года. Удачи с поиском и покупкой, джентльмены.

Epic Comp — $4,125

— $4,125 Epic Evo Comp — $5,925

— $5,925 Epic Expert — $5,925

— $5,925 Epic Evo Expert — $7,925

— $7,925 Epic Pro — $8,250

— $8,250 Epic S-Works — $11,524

— $11,524 Набор фреймов Epic Evo S-Works — $5,025