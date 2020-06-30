«Грязная» дюжина «мощных» грейвелов 2020 по версии Road Bike Action

Продолжаем рассматривать нынче столь популярные грейвелы. Сегодня на очереди — гравийники, наделенные статусом «the best» по версии Road Bike Action.

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Cannondale Topstone Carbon Lefty

«Свеженький» грейвел с наковальни вездесущих Cannondale. Главные отличительные черты:

задняя «подвеска» типа рессоры;

передняя одноногая вилка с ходом 30 мм.

Topstone Carbon Lefty — отличная машина для любителей днями сидеть в седле, при этом катаясь по не самой гладенькой дорожке. Сколько стоит и прочие характеристики велосипеда — об этом мы писали тут.

Open Cycle Wi.De.

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Одни его обозвали «велосипедом-mtb с бараном вместо руля», другие — «грейвелом, в который не пойми как запихнули mtb-шные шины»… А редакция Road Bike Action прозвала его «маскулинным велосипедом, которому любая дорога нипочем». И с ними таки не можем не согласиться: да, байк похож на «горнячка», но присмотритесь к раме: типичный горный шоссейник, просто резина подобрана неудачно.

Open Cycle Wi.De. — то ли mtb с «бараном», то ли шоссе на «лютых» колесах Источник: pinterest.com

Factor LS

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Ну вот и Factor начали шагать в ногу с модой, и это приятно, ибо про байки бренда отзываются прекрасно. Инженеры Factor говорят, рама весит 950 граммов, колесная база составляет 100,5 сантиметров с углом трубы головки в 72,3°. Одним словом, Factor LS — машина, созданная для скорости. И, глядя на велосипед, не можем с этим не согласиться.

Factor LS. Вес рамы — 950 граммов Источник: pinterest.com

Look 765 RS

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В 2020 французский бренд отмечает двухлетие существования своего впечатляющего Look 765 RS. Байк хорошо себя зарекомендовал, посему и попал в данный список. Редакция Road Bike Action про эту машину выразилась так: «С зазорами для шин 42 мм и тремя креплениями для бутылок, этот Look готов изрядно запачкаться».

Look 765 RS. Снова попал в список «лучших» Источник: pinterest.com

Lauf Anywhere

В дополнение велосипеду True Grit Lauf выпустили линейку грейвелов, состоящую из пяти моделей, и каждую из них оснастили Smoothie (собственная разработка руля, для «полного фарша»). И цену «повесили» от $2890 за сток — и до $5140 за Race AXS.

Lauf Anywhere. Цена — от $2890 Источник: pinterest.com

Ocoee Boundary

Карбоновая рама, отверстия для трех флягодержателей, пять размеров и сборка в трех вариантах: бюджетный, средний, «pro». Цены — от $2450 до $3950.

Ocoee Boundary. Цена — от $2450 Источник: pinterest.com

Pivot Vault

Байк может похвастаться интегрированным подседельным штырем IsoFlex, зазором для шин до 47 мм, и ценой $5199.

Pivot Vault. Цена — $5199 Источник: pinterest.com

GT Grade Expert

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Данный Grade является пересмотренной версией оригинального гравийного GT, но теперь имеет новую конструкцию рамы и геометрию, которая обеспечивает большее соответствие производительности. Существуют две версии сплава по цене от $1000 и три версии с углеродным покрытием по цене от $2000 до $3900.

GT Grade Expert — пересмотренная версия старого гравийного GT Источник: pinterest.com

Kona Rove NRB DL

Данный байк возглавляет семейство гравийных велосипедов Kona Rove, состоящее из шести моделей. Алюминиевая рама оснащена трансмиссией Shimano GRX и гидравлическими тормозами, а также катится на 650-миллиметровых колесах WTB, «обутых» в 47-мм резину WTB. Цена — $2299.

Kona Rove NRB DL. Цена — $2299 Источник: pinterest.com

Tommasini Fire Gravel

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Собран вручную в Гроссето, Италия, с трубами уникального профиля Columbus Spirit (в духе Tommasini) с зазором для шин до 42 мм. На официальном сайте есть конструктор: можно выбирать геометрию рамы (верхняя труба наклонная или прямая) + заказать байк в желаемом цвете, от чего цена остается прежней — $3495.

Tommasini Fire Gravel «огненного цвета». Но можно выбрать и другой Источник: pinterest.com

Chapter Two AO

Велосипед из Новой Зеландии. Рама доступна в пяти размерах, катается на колесах 650b или 700c с шинами 47 мм (для 650b) и 42 мм (для 700c) + крепления для трех фляжек. Вроде, ничего необычного. Но что-то в нем есть…

Chapter Two AO. Есть в нем какая-то магия... Источник: pinterest.com

Basso Palta

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Отец Алсид Бассо был крайне консервативным и поэтому не видел причин развивать модельный ряд бренда. А вот его сын Алессандро считает иначе. Именно благодаря ему на свет и появился Basso Palta — один из самых продаваемых гравийников в Италии. Доступен в пяти размерах, с зазорами для шин до 42 мм, имеет диапазон цветов и опцию 1х или 2х (количество передних звезд).

Basso Palta — один из самых продаваемых гравийников в Италии Источник: pinterest.com